Schnee und Eis nicht in Sicht: War’s das schon mit dem Winter?

Leipzig . Tief verschneite Landschaften und glitzernde Eiszapfen gibt es auch in den nächsten Tagen nur in Filmen oder im privaten Fotoalbum. „Ein richtiger Wintereinbruch ist für Deutschland in den kommenden 7 bis 10 Tagen nicht in Sicht“, enttäuscht Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net alle Schneehasen. Die Kälte aus den USA kommt nicht zu uns, das wäre auch gar nicht möglich. „Zwischen den beiden Kontinenten liegt der warme Atlantik. Ein so massiver Kaltlufteinbruch wie in den USA und in Kanada wäre bei uns daher nicht drin.“

Wann ist auch in Deutschland wieder knackiger Frost drin?

In Nordamerika kann die polare Kaltluft nahezu ungehindert und ohne wärmendes Meerwasser zu überqueren bis nach Kanada und in die USA gelangen. „Bei uns dagegen würde die polare Kaltluft immer über den recht warmen Atlantik strömen, beziehungsweise über die Nord- und Ostsee. Richtig knackig kalt wird es bei uns daher meist immer nur dann, wenn wir aus Osteuropa durch ein Winterhoch mit eisiger Kälte versorgt werden“, so Jung. Dann kann es bei uns nachts auch schon mal auf minus 20 Grad und über Schnee auch noch deutlich kälter werden.

Bleibt die Zweiteilung: Kälte in Amerika, Dauerregen bei uns?

Das Wetter ist derzeit auf der gesamten Nordhalbkugel richtig turbulent. In Nordamerika ist es in Kanada und Teilen der USA extrem kalt und nun gibt es dort auch noch einen Schneesturm. Bei uns in Deutschland und Mitteleuropa gibt es dagegen immer wieder stürmische und sehr nasse Tage. Aktuell hat sich im gesamten Westen und Süden Hochwasser eingestellt. Doch bald ist Entspannung in Sicht und das auf beiden Seiten des Atlantiks. „In den USA wird es ab Montag teilweise deutlich wärmer. Im frostigen New York klettern die Höchstwerte auf 5 Grad und mehr. In Deutschland hören Sturm und Regen auf, dafür stellt sich bei uns eine Art „Gammelwetter“ ein. Wir geraten zwischen kühlere Luft im Nordosten und mildere Luft im Südwesten. Niederschläge, sei es Regen oder Schnee sind nächste Woche nur selten zu erwarten.“ so Jung. Das bedeutet auch Entspannung an der Hochwasserfront besonders am Rhein.

Können wir den Winter 2017/18 schon abhaken?

Bis Monatsmitte und wahrscheinlich bis Ende Januar wird sich bei uns kein Winterwetter etablieren können. „Wir bekommen keinen Jahrhundertwinter, wie es noch im August in einigen Medien zu lesen war“, so Jung. Mit Verweis auf dubiose russische Quellen hatten Mitte letzten Jahres vor allem österreichische Medien vor einem Bibber-Winter gewarnt, mit ersten Kälteeinbrüchen und Schnee bereits im Oktober. Bis weit in das Frühjahr hinein sollte auch Deutschland unter einer dicken Schnee- und Eisschicht liegen. Das Gegenteil tritt nun ein. Und damit scheinen die US-Wetterexperten vom Dienst NOAA Recht zu behalten, die in ihrem Langfristtrend einen Mildwinter mit viel Regen und Stürmen für Deutschland prognostizierten. LVZ.de hatte darüber berichtet.

Hat der Klimawandel seine Finger im Spiel?

Klares Antwort von Meteorologen Jung: „Nein, das ist einfach nur Wetter. Eisige Kälte ist in Kanada und den USA im Winter immer wieder möglich. In Mitteleuropa ist windiges und mildes Westwindwetter ebenfalls keine Seltenheit. Das gab es schon immer.“ Es ist sogar häufig der Fall, dass es bei uns sehr mild und wechselhaft ist, wenn es zugleich in Nordamerika sehr kalt und schneereich ist. Da bilden die beiden Kontinente quasi das Gegenstück. „Das gleiche Spiel hatten wir bereits im Januar 2014. Damals war es ebenfalls in den USA eisig kalt und in Europa gab es einen sehr milden Wintermonat.“

Die Aussage, dass dies ein für den Klimawandel typisch milder Winter sei, passt einfach nicht: Auf der Nordhalbkugel herrscht derzeit eine rekordverdächtige Kältewelle, also quasi das Gegenstück. „Die Welt besteht eben nicht nur aus Deutschland und Europa. Wir sind vom mildem Meerwasser umgeben. Da kann die richtig massive Kälte fast nur aus Osteuropa kommen“ erklärt Wetterexperte Jung. Und nach einer Kältewelle aus Osteuropa sieht es für Deutschland und Mitteleuropa derzeit ganz und gar nicht aus.

Von Olaf Majer