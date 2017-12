Schnellere Bahn-Verbindung zwischen Leipzig und Karlsbad

Leipzig. Mit dem Fahrplanwechsel wird es eine schnellere Bahnverbindung zwischen Leipzig und dem tschechischen Karlsbad (Karlovy Vary) geben. Wie der Verkehrsverbund Vogtland am Dienstag in Neumark mitteilte, verkürzt sich die Reisezeit zwischen Städten um rund eine Stunde auf dreieinhalb Stunden. „Es gibt keine schnellere Eisenbahnverbindung zwischen beiden Städten“, sagte Thorsten Müller, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes. Künftig müssen Reisende von Leipzig nur noch einmal in Zwickau umsteigen. Bislang müssen die Fahrgäste zusätzlich im böhmischen Sokolov die Züge wechseln.

Erstmals wird der Expresszug von Zwickau nach Karlovy Vary am 10. Dezember und dann immer samstags und sonntags fahren. Täglich soll es zwei Regioshuttle in beide Richtungen geben. Für die Verbindung, die von den drei Bahnunternehmen Vogtlandbahn, DB Regio und GWTR in Tschechien betrieben wird, wird ein so genanntes Karola-Ticket eingeführt. Das Tagesticket für eine Familie kostet 36 Euro.

LVZ