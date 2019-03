Dresden

Die sächsische Landesregierung hat soeben einen Masterplan zur digitalen Verwaltung beschlossen: Bis Ende 2022 sollen alle Bürgeranträge, Beurkundungen, Kfz-Zulassungen und Formulare vom Finanz- bis zum Gesundheitsamt über das Internet abgewickelt werden können. Staatskanzleichef Oliver Schenk ( CDU) spricht in diesem Zusammenhang von einer „großen Herausforderung“ für den Datenschutz und die Informationssicherheit – wie groß diese Herausforderung tatsächlich ist, legt jetzt seine Antwort auf eine Kleine Landtagsanfrage des Linken-Abgeordneten Nico Brünler offen.

In dem Schenk-Schreiben werden allein für das Jahr 2017 insgesamt 3675 Fälle von Computerkriminalität angegeben, die auf sächsische Unternehmen und die Landesverwaltung zielten – das sind immerhin zehn pro Tag. Außerdem teilt Schenk mit: „Die Behörden und Einrichtungen des Freistaates Sachsen sowie deren Mitarbeiter werden regelmäßig angegriffen. Diese Angriffe werden stetig ausgefeilter und zahlreicher“, teilt der Staatskanzleichef mit, „weiterhin nehmen die Angriffe zur Erzielung eines monetären Vorteils deutlich zu.“ Allein im letzten Quartal des Jahres 2018 hätten den Freistaat mehr E-Mails mit Schadsoftware als im gesamten Jahr 2017 erreicht. Nicht selten wird dabei mit dem Lahmlegen des Systems gedroht, sollten bestimmte Summen nicht gezahlt werden.

„Einzelne Telefonanlagen sächsischer Behörden und Einrichtungen wurden mehrfach Opfer von international operierenden Angreifern“, führt Schenk weiter aus. Dabei sei ein Gesamtschaden „von mehreren zehntausend Euro“ entstanden. Daneben seien auch einige IT-Systeme von Behörden gezielt mit Verschlüsselungstrojanern angegriffen worden. „Daten flossen nicht ab, ebenso wenig wurde das geforderte Lösegeld gezahlt“, stellt Schenk klar. Von den Hacker-Attacken seien auch kommunale Einrichtungen betroffen gewesen. Eine Große Anfrage der Linksfraktion zur Organisierten Kriminalität hatte erst in der vergangenen Woche ergeben, dass seit dem Jahr 2013 nur ein einziger Täter im Bereich der schwerwiegenden, bandenmäßigen Cyberkriminalität ausfindig gemacht werden konnte.

Für den Linke-Politiker Nico Brünler, den wirtschaftspolitischen Sprecher seiner Fraktion, ist die Schenk-Antwort ernüchternd. „Das ist alles in allem peinlich. Wenn man sogar eine Digitalisierungsstrategie hat, für die man sich permanent feiert, und dann hier offenkundig plan- und ahnungslos dasteht“, sagt Brünler der LVZ, „auch zum Täterkreis liegen augenscheinlich nur vage Vorstellungen vor.“ Die Hacker-Angriffe auf die Landesrechner und -IT-Systeme „scheinen ein Problem und von durchaus wachsender Natur zu sein“, auch wenn bislang offenbar nichts Ernsthaftes wie Datenmanipulationen und größere Sicherheitslücken passiert sei. Deshalb sei ein besserer Schutz zwingend notwendig. Sach- sens Verfassungsschutz-Chef Gordian Meyer-Plath hatte bereits im vergangenen Jahr in der LVZ gewarnt, dass sächsische Unternehmen und Verwaltung immer stärker im Visier von Internet-Kriminellen und Spionen stünden.

Doch damit nicht genug: Laut der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik gab es im Jahr 2017 bereits 14 000 gemeldete Fälle von Cyber-Kriminalität in Sachsen. Darunter waren Tausende Betrugsfälle, allerdings wurden von den Ermittlern mindestens 2600 als teilweise schwerwiegende Angriffe eingestuft. Aktuellere Zahlen sollen von Innenminister Roland Wöller ( CDU) erst demnächst präsentiert werden. Die tatsächlichen Werte liegen aber weitaus höher, da nicht jede Attacke bemerkt oder auch angezeigt wird. Laut einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Forsa ist jeder Fünfte schon einmal Opfer von Schadsoftware, Phishing-Mails oder ähnlichem geworden.

Das Landeskriminalamt geht deshalb davon aus, dass es bei rund drei ­Millionen Internetnutzern in Sachsen bereits etwa 600 000 Betroffene geben dürfte – und die Tendenz ist steigend. „Es dauert nicht mehr lange, bis Schadsoftware auf mobile Geräte gehen wird“, warnt ­ Henrik Hohenlohe, der Chef des Cybercrime Competence Centers ( CCC) im Landeskriminalamt, vor einer weiteren Zunahme. Deshalb müsse sich jeder Einzelne stärker schützen und auf der Hut sein.

Allein in dieser LKA-Zentrale arbeiten 53 spezialisierte Beamte, 14 IT-Fachleute und 17 sogenannte Cybercops. Man habe es mit neuen, vernetzten Tätergruppen zu tun, die häufig auch länderübergreifend arbeiteten, erklärte Hohenlohe vor Kurzem auf einer Fachtagung der Linksfraktion zur Cybercrime. „Wir werden künftig mit neuen Kriminalitätsfeldern zu kämpfen haben“, so der LKA-Experte, „und wir müssen an Know-how und Kooperationen denken, die es bislang nicht gegeben hat.“

Für den Bereich der Landesverwaltung hat Staatskanzleichef Schenk jetzt angekündigt, neben der Technik auch beim Personal aufrüsten zu wollen – um sich unter anderem besser gegen Hacker-Attacken wappnen zu können. So will Sachsen ab 2020 in seiner Verwaltungsakademie pro Jahr 16 Bachelor-Absolventen im Bereich digitale Verwaltung ausbilden. Zudem soll der Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste als künftiges IT-Zentrum ausgebaut werden.

Von Andreas Debski