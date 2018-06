Bad Klosterlausnitz

Am späten Mittwochvormittag waren in einer Baustelle zwischen Bad Klosterlausnitz und Eisenberg drei Lkw ineinander gefahren.EDer Unfallverursacher ist dabei ums Leben gekommen, ein weiterer Mensch wurde schwer verletzt. Sie wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Die Bergungsarbeiten werden noch bis in die Abendstunden andauern.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 250.000 Euro. Am Stauende gab es zwei weitere Auffahrunfälle. Einmal blieb es bei Blechschäden. Beim zweiten Unfall fuhr ein Kleintransporter auf einen Lkw auf, wobei der Kleintransporterfahrer leicht verletzt wurde.

lvz.