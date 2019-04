Leipzig

Innenminister Seehofer will vor der Landtagswahl in Sachsen zusätzliche Bundespolizisten in den Freistaat schicken. Diese sollen die „sichtbare Präsenz“ erhöhen, berichtet der Spiegel. Zudem gebe es Pläne, eine Polizeischule in Görlitz, der Heimat von Sachsens Regierungschef Kretschmer, einzurichten.

Vor den Landtagswahlen in Sachsen will Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) zusätzliche Bundespolizei in den Freistaat verlegen. Wie der „Spiegel“ in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, wolle der Minister damit „die sichtbare Präsenz durch zusätzliche Kräfte“ erhöhen. Einsatzhundertschaften sollen demnach in die sächsische Grenzregion entsandt werden. Das Nachrichtenmagazin zitiert aus einem vertraulichen Papier: Der „punktuelle Einsatz von starken Kräften“ sei „wirkungsvoll und nachhaltig“. An der Grenze zu Tschechien und Polen unterstützt die Bundespolizei schon seit Jahren die Landespolizei.

Laut Spiegel gibt es im Haus von Minister Seehofer zudem Überlegungen, in Görlitz eine Sprachenschule der Bundespolizei einzurichten. Görlitz ist die Heimatstadt des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, der bei der Landtagswahl im September im Amt bestätigt werden möchte.

joka