Leipzig

Senioren am Steuer haben oft einen schlechten Ruf. Doch die Unfallstatistik zeigt ein anderes Bild. Obwohl Senioren 21 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen, verursachen sie weit weniger Unfälle (15 Prozent). Gut 16 Millionen Bundesbürger über 65 Jahre haben laut Kraftfahrt-Bundesamt eine Fahrerlaubnis, das ist etwa jeder Vierte der 60 Millionen Führerscheinbesitzer in Deutschland.

Obwohl Senioren laut Statistischem Bundesamt im Vergleich zu ihrem Bevölkerungsanteil seltener in Verkehrsunfälle verwickelt sind, werden die meisten KFZ-Versicherungen mit dem Alter immer teurer.

„Das finde ich in höchstem Maße ungerecht und diskriminierend“, sagt Roland Graupner. Der 71-Jährige Leipziger ist in den zurückliegenden vier Jahrzehnten nach eigener Aussage „Hunderttausende Kilometer mit dem Auto unterwegs gewesen, ohne einen ernst zu nehmenden Unfall verursacht zu haben“.

Trotzdem steigen seit 15 Jahren seine altersbedingten Versicherungszuschläge an. „Gegenüber einem Mittfünfziger zahle ich jetzt rund 200 Euro mehr“, hat er ausgerechnet. Auch Versicherungswechsel hätten daran wenig geändert, sagt er. „Da läuft doch etwas mit den Berechnungsgrundlagen falsch.“

Die Höhe der altersbedingten Zuschläge gilt für alle Autofahrer gleichermaßen, betont Christian Ponzel vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) – „egal, ob es sich um gute oder schlechte Autofahrer handelt. Wer jahrelang unfallfrei fährt, profitiert davon über den Schadenfreiheitsrabatt, der den Beitrag senkt.

Für die Senioren-Union ist dieses Vorgehen „zunehmend ein Ärgernis“, betont der stellvertretende Bundesvorsitzende Claus Bernhold. Statt ältere Menschen grundlos als Sicherheitsrisiko schlechthin zu betrachten, durch höhere Beiträge zu bestrafen und möglicherweise in ihrer Mobilität einzuschränken, schlägt die Senioren-Union vor, das Angebot an freiwilligen Schulungen für ältere Autofahrer auszubauen und die Teilnahme daran mit Bonuspunkten in der Kraftfahrzeugversicherung zu belohnen.

Darüber hinaus fordert die Senioren-Union seit langem, jede Form von Altersdiskriminierung zu verbieten und dies auch im Grundgesetz zu fixieren.

Der Automobilclub ADAC sieht das Lebensalter zwar nicht als Kriterium für unfallfreie Teilnahme am Straßenverkehr, da Senioren riskante Fahrmanöver meiden und den Sicherheitsabstand vergrößern. „Damit können altersbedingte Leistungseinbußen häufig kompensiert werden“.

Dennoch folgt die ADAC-Autoversicherung den Empfehlungen des GDV und brummt Fahrzeugnutzern ab 68 Jahren „risikotechnisch erforderliche Zuschläge“ auf, heißt es auf Anfrage.

Von Winfried Mahr