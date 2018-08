Leipzig

Seine Werbekampagne „So geht sächsisch“ lässt sich der Freistaat einiges kosten. 14 Millionen Euro in den letzten zwei Jahren für schöne Bilder von den Radebeuler Weinbergen oder vom Ski-Weltcup vor der malerischen Dresden-Kulisse. 2018 sollen nochmal vier Millionen Euro hinzukommen für die positive Außendarstellung des Freistaats. Viel Geld, das mit Blick auf die aktuellen Ereignisse in Sachsen aber nicht ausreichen wird, um den Image-Schaden zumindest im Ansatz zu reparieren.

Sachsen steht mal wieder bundesweit im Negativ-Fokus. Zu Recht, muss man in dem Fall zwingend hinzufügen. Weniger der Vorfall um das ZDF-Team während der Pegida-Proteste vor einer Woche beim Merkel-Besuch in Dresden hat die Medien-Lawine und zigtausende Kommentare bei Twitter und Facebook losgetreten. Vielmehr ist es der politisch unprofessionelle und zu laxe Umgang von Teilen der Landesregierung damit.

„So geht sächsisch“ – nach hinten los. Und ein relativ überschaubarer Vorgang hat jetzt plötzlich die Sprengkraft, sich zur Staatskrise in Sachsen auszuwachsen. Mit unabsehbaren Folgen für das Bundesland, das sich so gern als ostdeutscher Musterknabe versteht.

André Böhmer, stellvertretender Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung. Quelle: Kempner

Die Fehler-Kette begann schon am Wochenende damit, dass CDU-Regierungschef Michael Kretschmer auf das Gerangel zwischen ZDF-Team, Pegida-Pöbler und Polizei per Twitter die Lage zu schnell beurteilte. Er bescheinigte nur den Ordnungshütern seriöses Auftreten. Das wurde dann zwar korrigiert und immer wieder betont, dass die Pressefreiheit unverhandelbar sei. In Zeiten, in denen sekundenschnell Aussagen von Politikern zigtausendfach geteilt und weiterverbreitet werden, sind falsche Blitz-Statements allerdings fatal. Es bleibt immer ein fader Geschmack zurück.

Und als ob das nicht schon genug Schaden angerichtet hätte, muss jetzt das Innenministerium noch zugeben, dass der Pegida-Pöbler mit dem Deutschland-Hütchen aus den eigenen LKA-Reihen kommt. Als TV-Groteske würde das wegen völliger Übertreibung durchfallen – die sächsische Landespolitik bietet aber Reality-Fernsehen, leider.

Dass CDU-Ressortchef Wöller auf die Privatsphäre seiner Leute verweist, die sich politisch äußern können wie sie wollen, wirkt da eher hilflos. Als Dienstherr sollte er wissen, dass laut Tarifvertrag von Angestellten im öffentlichen Dienst, die vom Staat bezahlt werden, auch eine „politische Treuepflicht“ in Bezug auf die Verfassung verlangt wird. Verbale Hass-Attacken gegen die Kanzlerin zählen sicher nicht zu diesem Wertekanon.

Für die sächsische CDU ist das dilettantische Nachspiel des Merkel-Besuchs ein Desaster. Ein Jahr vor der Landtagswahl steht die Regierungspartei sowieso schon gehörig unter Druck. Umfragen prognostizieren ein knappes Rennen mit der AfD. Es wird am Ende um wenige Prozentpunkte gehen. Mit Eigentoren nach einem Spiel, das am letzten Donnerstag mit dem Merkel-Besuch in der CDU-Fraktion eigentlich schon als Erfolg abgehakt wurde, wird die Lage für Union nun noch ungemütlicher.

Von LVZ-Vizechefredakteur André Böhmer