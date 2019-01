Leipzig/Dresden

Die Feiertage sind so gut wie vorbei und auch die weihnachtliche Dekoration muss vielerorts bereits weichen. Aber wohin kommen die ausrangierten Tannen und Fichten, unter denen vor kurzem noch die Geschenke lagen? In Leipzig hat die Stadtreinigung 177 Ablagestellen für Weihnachtsbäume eingerichtet.

Zuvor müssten Plastiktöpfe und Kugeln, Lametta sowie jeglicher Baumbehang entfernt werden, da die Bäume kompostiert werden sollen, heißt es. Die Frist für die Nutzung der Stellen ist bis 31. Januar. Aber auch auf den Wertstoffhöfen können die alten Bäume laut Stadtreinigung entsorgt werden.

Die Bäume auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt hat die Stadt zum Ende am 23. Dezember verschenkt. So konnten die Tannen noch einen weiteren Zweck erfüllen, ehe die meisten nach den Festtagen wohl endgültig im Müll landen.

Dresdner Tanne geht an den Zoo

Die 23,5 Meter hohe Küstentanne vom Vorplatz des Dresdner World Trade Centers soll den Elefanten des Zoos zugute kommen. Sie dürfen in der nächsten Woche die Äste verputzen. Der Stamm kommt ins Gehege. Der Baum vom Striezelmarkt hingegen wird gehäckselt und laut Stadt bei der Baumpflege als Bodenbedeckung eingesetzt.

Ein ähnliches Schicksal ereilt auch die anderen Weihnachtsbäume an mehr als 100 Sammelplätzen. Sie werden zu Holzschnitzel verarbeitet und kompostiert oder von einer Dresdner Gärtnerei zum Heizen der Gewächshäuser genutzt. Die Entsorgung der Weihnachtsbäume kostet die Stadt nach eigenen Angaben jährlich etwa 110 000 Euro. 2017 wurden etwa 252 Tonnen alte Weihnachtsbäume gesammelt.

Verbrennen nicht immer erlaubt

In Pirna in der Sächsischen Schweiz lädt die Freiwillige Feuerwehr Ende nächster Woche in den Stadtteilen Copitz, Neundorf und dem Schlosspark Graupa zu einem sogenannten Weihnachtsbaumleuchten. Bei Grillwurst und Glühwein werden die ausgedienten Bäume dem Feuer übergeben.

Das Landratsamt hat jedoch vorsorglich darauf hingewiesen, dass die Weihnachtsbäume privat nicht so einfach verbrannt werden dürfen. Es sei mit einer erheblichen Ruß- und Rauchentwicklung zu rechnen.

Chemnitz lagert Stamm ein

Am Montag wird der Weihnachtsbaum auf dem Chemnitzer Markt gefällt. Der Stamm werde eingelagert und später für Reparaturen in den Grünanlagen genutzt, heißt es. Das Grün bekomme der Tierpark als Dekoration für die Gehege. „Manche Tiere wie Kamele und Hirsche fressen auch davon.“

Bei den Chemnitzern selbst kommt der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb ab der nächsten Woche vorbei und holt die Bäume an der Haustür ab. Bäume und Reisigbündel mit einer Länge von maximal zwei Metern sollen deshalb neben die Biotonne gelegt werden.

Von jhz/dpa