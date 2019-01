Leipzig

Mehr als 34.000 Kilometer, fast 12.000 Stunden: Auf Sachsens Autobahnen gab es 2018 deutlich mehr Staus als im Vorjahr. Insgesamt 17.185 Stauereignisse seien registriert worden, teilte der Allgemeine Deutsche Automobil-Club ( ADAC) in Dresden am Donnerstag mit. Demnach entspricht das fast einem Viertel mehr als noch 2017.

217 Meldungen gab es am staureichsten Tag des Jahres – das war der 28. Juni. 65 Stunden Zeitverlust registrierte der ADAC an diesem Donnerstag. Nur einen Tag später, am letzten Schultag vor den Sommerferien, gab es immerhin noch 170 Staus mit einer Gesamtlänge von 450 Kilometern.

Sachsen weit unter dem Bundesdurchschnitt

Am häufigsten stockte es auf der A4 zwischen dem Dreieck Nossen und der Ausfahrt Dresden-Nord. Auch auf der A72 gab es den Angaben zufolge viele Staus, besonders im Abschnitt von Chemnitz in Richtung Leipzig. Dort wird noch gebaut.

Im Bundesvergleich liegt der Freistaat trotz des Anstiegs laut ADAC weit unter dem Durchschnitt. Auf Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern entfielen nur acht Prozent aller insgesamt gezählten Staukilometer.

Von jhz