Warnstreiks an drei Airports führen am Donnerstag zu Hunderten Flugausfällen – auch in Sachsen werden Dutzende Verbindungen gestrichen. Eurowings streicht in Leipzig/Halle sowie Dresden alle Flüge nach und von Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart. Nur ein Flug der Airline in Sachsens Hauptstadt findet planmäßig statt.