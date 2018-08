Limbach-Oberfrohna

Sachsen will die Unterversorgung mit schnellem Internet im ländlichen Raum durch mehr Förderung und einen Ausbau des Glasfasernetzes beenden. Das geht aus dem Strategiepapier der Landesregierung hervor, das am Mittwoch vor rund 300 geladenen Gästen in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) vorgestellt wurde.

Ein Breitbandfonds für den Freistaat umfasst 700 Millionen Euro. „Am Ende werden es vielleicht eine Milliarde Euro sein, die wir nur dafür ausgeben“, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Der ländliche Raum werde davon überdurchschnittlich profitieren, weil das Land den Eigenanteil der Kommunen übernehme.

Im ländlichen Raum Sachsens hat nur jeder vierte Haushalt eine Internetverbindung mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde. Für ganz Sachsen liegt die Quote bei knapp 66 Prozent, deutschlandweit bei gut 80 Prozent. Rund die Hälfte der etwa vier Millionen Einwohner Sachsens leben im ländlichen Raum. Mit circa 3000 Dörfern sowie 500 Klein- und Mittelstädten nimmt er eine Fläche von 83 Prozent des Freistaates ein.

Von LVZ