Wiesbaden/Leipzig

Finale furioso für den Endlos-Sommer: Die seit Monaten andauernde dominierende Hochdruck-Wetterlage könnte am Sonntag oder spätestens Montag ein drastisches Ende finden. Deutschland droht passend zum kalendarischen Herbstbeginn am 23. September der erste schwere Sturm der Saison. Laut dem US-amerikanischen Wettermodell zieht ein Orkantief mit seinem Zentrum direkt über den Norden Deutschlands und sorgt dabei für heftige Turbulenzen. Teilweise wären dabei sogar orkanartige Böen bis 110 km/h möglich, an der Küste Orkanböen bis 120 km/h.

Hochsommer bleibt noch bis Freitag

„Da kommen sehr turbulente Tage auf uns zu. Beim Wetter kommt in diesen Tagen keine Langeweile auf“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. „Aktuell dominiert noch der Spätsommer oder sagen wir besser der Hochsommer im September. Aber das wird sich schlagartig ändern.“ Am Mittwoch und Donnerstag sind danach wieder bis zu 30 Grad drin, lokal sogar 31 oder 32 Grad. „Da werden in vielen Städten neue Allzeit-Rekorde bei den Temperaturen aufgestellt werden. So könnte es am heutigen Mittwoch in Hamburg den heißesten 18. September geben seit Beginn der Wetteraufzeichnungen“, so Jung.

Bis zu 100 km/h Spitzengeschwindigkeiten sind am Sonntag auch im Raum Leipzig möglich – sagt das US-Wettermodell. Quelle: wetter.net

In Leipzig zeitweise stürmisch – Windstärke noch unklar

Allerdings ist der Sommerabsturz nicht mehr weit: „Die Wetterentwicklung für Sonntag/Montag ist zwar noch als unsicher einzustufen. Allerdings zeigen einige Wettermodelle eine heftige Sturmentwicklung“, so Jung. Ab Freitag wird es aller Voraussicht nach ziemlich turbulent. Für Leipzig erwartet Jung, dass es zwischen Freitag und Montag stürmisch wird. Laut US-Wettermodell sind Spitzenwindgeschwindigkeiten von 80 bis 100 km/h drin. „Es ist derzeit noch sehr schwierig, die Entwicklung für Leipzig exakt vorherzusagen. Doch ich rechne damit, dass es zeitweise stürmisch wird, nur die Stärke ist noch unklar. Es wird auf jeden Fall spannend“, so Jung.

Schneeregen am Montag im Mittelgebirge möglich

Sicher ist dagegen, dass die Temperaturen am Wochenende Achterbahn fahren. Am Sonnabend sind verbreitet kaum noch 20 Grad drin, am Sonntag im Südwesten wieder 28 Grad. „Und dann könnten wir am Sonntagabend quasi als Zugabe noch einen schweren Sturm bekommen, der am Montag die Temperaturen in den Keller drückt und in den höheren Lagen der Mittelgebirge sogar Schneeregen bringen könnte. Die nächsten Tage werden wirklich sehr spektakulär“ prophezeit Wetterexperte Jung.

Von Olaf Majer