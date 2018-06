Leipzig

Zu Beginn der Schulferien melden Hotels und Pensionen in Urlaubsregionen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eine gute bis sehr gute Auslastung. Jetzt, in der warmen Jahreszeit, ist Mitteldeutschland besonders als Kurzreiseziel beliebt. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste liegt zwischen drei und vier Tagen, Ferienwohnungen werden oft für eine Woche gebucht.

Die gute Nachricht für kurzentschlossene Urlauber: Nahezu überall sind noch freie Unterkünfte zu finden. Vielerorts helfen auch die Tourist-Informationen bei der Vermittlung freier Kapazitäten.

Sachsen: Der Buchungsstand in den sächsischen Ferienregionen ist für die Sommerferien insgesamt sehr gut. Die Anbieter von Unterkünften sind optimistisch, die Vorjahresergebnisse zu halten, berichtet Vivien Kucher von der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH. Insbesondere die Familienhotels und große Ferienhäuser beziehungsweise -wohnungen sind in den Monaten Juli und August bereits gut vorgebucht, ebenso wie Kinder- und Jugendeinrichtungen. Hotels in den Städten sind besonders an den Wochenenden nachgefragt.

Größere Hotels, deren Hauptzielgruppe nicht Familienurlauber sind, verzeichnen für August einen höheren Vorbuchungsstand als für Juli. Bei den Campingplätzen ist eine leicht gestiegene Nachfrage zum Vorjahr erkennbar, kurzfristige Buchungen sind aber meist überall noch möglich. Über das Jahr gesehen liegt der Anteil der sächsischen Gäste in Sachsen bei circa 20 Prozent. „Es ist anzunehmen, dass es keine Reisedestination gibt, in die mehr Sachsen fahren – außer vielleicht im Sommer an die Ostsee. Der Anteil der Sachsen, die im eigenen Land Urlaub machen, ist relativ stabil und hat sich in den letzten Jahren kaum verändert“, so Vivien Kucher.

Wenn man die Übernachtungszahlen in den Sommermonaten Juli und August 2017 als Grundlage nimmt, liegt hinter den beiden Großstädten Dresden (890 000 Übernachtungen) und Leipzig (580 000 Übernachtungen) das Erzgebirge (570 000 Übernachtungen) vor der Oberlausitz (500 000 Übernachtungen) und dem Sächsischen Burgen- und Heideland (425 000 Übernachtungen). Dies ist auch auf die Größe der Ferienregionen zurückzuführen. Betrachtet man die Tourismusintensität (das Verhältnis von Übernachtungen und Einwohnerzahl), liegt die sächsische Schweiz mit großem Abstand vorn.

Sachsen-Anhalt: Einer IHK-Umfrage zufolge geht es der Hotelbranche in Sachsen-Anhalt so gut wie seit zehn Jahren nicht mehr. 80 Prozent der Hoteliers meldeten gestiegene oder gleichbleibende Umsätze. Im Frühling und Sommer ist vor allem der Städte- und Aktivtourismus gefragt. Die Spitzenposition auf der Beliebtheitsskala nimmt dabei die Harzregion ein. Insbesondere die Städte Goslar mit Hahnenklee in Niedersachsen und Wernigerode in Sachsen-Anhalt sind bei Touristen sehr gefragt. „An den Wochenenden gibt es kaum noch freie Betten in Hotels und Ferienhäusern“, erklärt Claudia Hacker von der Tourist-Information Stolberg (Landkreis Mansfeld-Südharz). „Bei den gegenwärtigen Wetteraussichten sind wir zuversichtlich, dass sich der positive Übernachtungstrend, der sich in den Zahlen des 1. Halbjahres gezeigt hat, auch in der Sommersaison fortsetzt“, ergänzt Inna Kremer vom Harzer Tourismusverband.

Thüringen: „Viele Besucher wissen die gute Luft im Thüringer Wald, die vielen schönen Wanderwege und unsere Gastlichkeit zu schätzen“, betont Hagen Schierz, Kurdirektor in Friedrichroda (Landkreis Gotha) und berichtet, dass die meisten Betreiber der Hotels, der Ferienhäuser und Pensionen in dem heilklimatischen Kurort mit den bisherigen Buchungen sehr zufrieden sind. Besonders gefragte Feriengegenden im Freistaat sind außer dem Thüringer Wald auch der Nationalpark Hainich und die Städte Erfurt, Weimar, Jena und Eisenach, berichtet Mandy Neumann von der Thüringer Tourismus GmbH.

Bernd Lähne