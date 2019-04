Leipzig

Verkehrschaos rund um den Zoo, hundert Meter lange Warteschlangen vor den Kassen, ein vollbesetztes Parkhaus – daran „schuld“ sind das schöne Wetter und die Schulferien. In der Woche vor Ostern verzeichnete der Leipziger Zoo mit 48 000 Gästen den bisherigen Besucher-Rekord des Jahres, aber auch einen Rekord im Vergleich zum Vorjahr. Dank der Osterferien in fast allen Bundesländern – vor allem in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern – stauen sich jeden Vormittag die Besucher an den Kassen. „Gegen Mittag sind dann alle drin und es ebbt ab“, sagt Zoosprecherin Maria Saegebarth. Ihr Rat: Online-Tickets kaufen, mit denen man direkt zu den Drehkreuzen gehen kann. Um im Terrarium dann die richtigen Schlangen zu besichtigen. Die Leipziger Verkehrsbetriebe bieten online ebenfalls Zootickets an, in Verbindung mit einem Nahverkehrs-Fahrschein.

Einmal drin im Tiergarten, gibt es viel zu sehen: Zweimal täglich, immer am späten Vormittag und am frühen Nachmittag, ist das drei Monate alte Elefantenbaby mit seiner „Ersatzmutter“ auf der Freianlage unterwegs. Um das Leben des Kleinen haben die Pfleger seit seiner Geburt intensiv gekämpft. Unweit von der Flamingo-Lagune ist seit Ostern das neue Streichelgehege geöffnet, auf dem als erstes die Zwergziegen eingezogen sind – Zwergkaninchen und Zwerghühner sollen noch folgen. An der Hacienda las Casas gibt es einen neuen Außengrill, der beim derzeitigen Grillwetter sehr gut angenommen wird.

Am Sonntag ist übrigens Welttapirtag, dafür hat der Zoo natürlich auch etwas zu bieten: kleine Fütterungen mit Kommentierung um 11 Uhr und 13.30 Uhr im Gondwanaland.

Von Kerstin Decker