Politischer Showdown am Sonnabend in Leipzig: Beim Landesparteitag der Sachsen-CDU in der Kongreßhalle am Zoo gibt es den letzten direkten Schlagabtausch der drei potenziellen Nachfolger von CDU-Chefin Angela Merkel. Die Ereignisse im Liveticker.

AKK: „Es ist wichtig, dass die CDU in Sachsen bei der Kommunalwahl im Mai und bei der Landtagswahl im September 2019 vorne liegt“

AKK: „Im Saarland bei der Bildung auf die Erfahrungen des Pisa-Siegers Sachsen zurückgegriffen“ - das bringt viel Beifall in Leipzig

AKK macht sich für ein neues Polizeigesetz in Sachsen stark; „einer meiner Söhne ist bei der Polizei“

AKK: Sachsen braucht Rückendeckung vom Bund, nur,wenn wir geschlossen auftreten,können wir es schaffen

Kramp-Karrenbauer streichelt erstmal die Seele der Delegierten; „viel für Sachsen geschafft“

Erstmal wird die Reihenfolge ausgelost - die Generalsekretärin fängt an

Rolling Stones und „Start me up“ - die drei Kandidaten betreten die Bühne; es geht los.

Nach 39 Minuten Rede stehende Ovationen für Kretschmer

Kretschmer: „Bin fit wie ein Turnschuh, werde die nächsten zehn Monate bis zur Wahl durcharbeiten“

Ausblick auf nächste Wahl im September 2019: können nur gewinnen, wenn wir über die Zukunft sprechen

Kretschmer zur Braunkohle-Kommission: Die Marktwirtschaft muss in der Energiepolitik wieder Einzug halten

Für frischen Wind auf dem Parteitag gibt es Halsbonbons „Michael Kretschmer“

Kretschmer: Es muss darum gehen, in Sachsen mit Freude etwas anzupacken und nicht nur alles schlecht zu reden.

Plädoyer für die Ehrenamtler; „bringen sehr viel Sachsen“;

Kretschmer: Auch wenn was schief geht, stehen wir an der Seite der sächsischen Polizisten. Wir müssen Polizisten und Lehrer stärken.“

