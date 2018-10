Dresden

Sonnenschein durchflutet das Zimmer. Durch die Jalousie am Fenster sieht Evin blauen Himmel, spürt den warmen Herbsttag. Den fünfjährigen Stromer zieht es nach draußen, ins Freie. An die frische Luft, wo er immer am liebsten war. Doch das geht nicht. Der Junge ist auf unabsehbare Zeit ans Bett gefesselt. Evin hat Krebs.

Vor zehn Tagen hat sich das Leben des Jungen und seiner Familie komplett verändert. Es war am 2. Oktober, als Evins Mama Anne Blut im Urin ihres Sohnes feststellte. „Ich hatte eine scheiß Angst und bin sofort mit ihm ins Krankenhaus nach Zittau“, erinnert sich die 24-Jährige. Was folgte, waren Notaufnahme, Einweisung, Ultraschall und Verlegung in die Uniklinik nach Dresden. Ein großer Tumor hatte sich an Evins Niere gebildet. Ein bösartiger Fremdkörper vom Durchmesser einer CD, der trotz Chemotherapie noch weiter wächst und auf Evins innere Organe drückt.

„Erst haben mich die vielen Nadeln und Schläuche am meisten gestört, die Ärzte in mich reingesteckt haben“, sagt der müde wirkende Junge mit der Stupsnase. „Aber noch mehr nervt mich, dass ich im Bett liegen muss. Wegen diesem blöden Tumor in mir drin.“ Mit leiser Stimme fügt er hinzu: „Und dass ich nicht nach Hause kann.“

Evin bastelt sehr gern

Zu Hause ist Evin mit seiner Familie in Seifhennersdorf, im Südwesten des Landkreises Görlitz, direkt an der sächsisch-böhmischen Grenze. Seine Eltern haben vor wenigen Wochen geheiratet, Stiefpapa Robert hat jetzt den gleichen Familiennamen wie Evin und gleich noch Schwesterchen Emely mitgebracht. Zusammen mit seiner leiblichen Schwester Eleanore tollen die drei Geschwister stundenlang draußen rum. Außerdem bastelt der Junge sehr gern. Daraus wird vorerst nichts mehr. Strikte Bettruhe ist angesagt.

„Evin freut sich zwar jedes Mal riesig, wenn wir ihn besuchen“, sagt Robert Busch. „Aber nach fünf Tagen Chemo ist sein Elan ziemlich im Keller.“ Der Appetit auch. Die Spaghetti nach Mamas Art, die er sich so sehr von zu Hause gewünscht hatte, konnte er ebenso wenig bei sich behalten wie das meiste Krankenhausessen. Eine Banane pro Tag, mehr geht nicht. Die chemische Behandlung soll den Tumor verkleinern, damit er herausoperiert werden kann, zusammen mit der befallenen Niere.

Der OP-Termin ist im November. Evins Chancen stehen 60 zu 40, sagen die Ärzte. „Wir glauben fest daran, dass unser Junge es schafft“, sagen die jungen Eltern. „Evin ist ein tapferer kleiner Kämpfer.“

Familie startet Crowdfunding-Kampagne

Um ihrem Sohn möglichst oft beistehen und Kraft spenden zu können, schrubben sie die 120 Kilometer zwischen dem Dreiländereck und der Klinik mit einem Leasingwagen. Das geht auf die Dauer mächtig ins Geld. Mutter Anne erwartet das nächste Kind, ist im Mutterschutz. Stiefvater Robert hat gerade seinen Job als Einzelhandelskaufmann verloren. „Unsere Familien unterstützen uns nach Kräften, aber wohlhabend ist keiner von ihnen“, sagt der 24-Jährige.

Mit der nächsten Behandlungsstufe soll der Junge in ein Krankenhaus kommen, das sogar noch weiter weg ist. Bad Aibling in Oberbayern ist im Gespräch, wo alternative Therapien angeboten werden. Es würde der Familie auch helfen, wenn sie sich ab und an ein Zimmer in der Nähe leisten könnte, um bei Evin zu sein. Um diese Belastung zu stemmen, startete Evins Familie eine Crowdfunding-Kampagne auf Gofundme. Schon am ersten Tag kamen fast 400 Euro zusammen. „Wir sind so unglaublich überwältigt, so eine Reaktion hätten wie nie für möglich gehalten“, sagt Robert Busch. Dass so viele Menschen Anteil an Evins Schicksal nehmen und Geld spenden, gibt der Familie zusätzliche Hoffnung. Und den Glauben, der tapfere Evin werde den Krebs besiegen und ein normales Leben vor sich haben.

Wer ebenfalls Geld oder Trost für Evins Familie übrig hat: gofundme.com/evin-der-kleine-kmpfer

Von Winfried Mahr