Stanislaw Tillich: Will später nicht auf dem Balkon Vögel zählen

Dresden . Sachsens Regierungschef Stanislaw Tillich (CDU) will nach dem Rückzug von seinen Ämtern eine Pause einlegen und später wieder aktiv werden.Er wolle auch künftig dazu beitragen, dass es mit den gutnachbarschaftlichen Beziehungen zu Polen und Tschechien so weitergeht.

Frage: Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft nach Ausscheiden aus dem Amt vor?

Antwort: Ich möchte das Landtagsmandat noch auf absehbare Zeit in Anspruch nehmen und werde 2019 nicht wieder kandidieren. Zunächst will ich eine Auszeit nehmen, um meine Gedanken ein bisschen zu ordnen. Danach sehen wir weiter. Auf jeden Fall habe ich nicht vor, auf dem Balkon Vögel zu zählen. Ich werde wieder mehr Zeit für die Familie, Freunde und Bekannte haben. Das hat in den vergangenen Jahren sehr unter einem Terminkalender gelitten, der nicht immer eigenbestimmt war. Meine Frau ist diejenige, die am meisten jubelt.

Frage: Wäre Europa nicht etwas Verlockendes für Sie als ehemaliger EU-Parlamentarier?

Antwort: Ich möchte ein Stück dazu beitragen, dass es mit den gutnachbarschaftlichen Beziehungen zu Polen und Tschechien so weitergeht. Dafür will ich mich auch als Privatperson einsetzen. Alles andere wird sich zeigen.

Frage: Mit Ihnen scheidet der dienstälteste Ministerpräsident aus dem Amt. Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Antwort: Ich durfte viele Sachen mitgestalten, zum Beispiel den Bund- Länder-Finanzausgleich. Er gibt uns bis 2030 Planungssicherheit. Sachsen ist das Mikroelektronik-Cluster Nummer 1 in Europa. Das ist kein Zufall und war mit großen Mühen verbunden. Und es gibt Dinge, die gar nicht so bekannt sind. Auch dass uns der Kunstsammler Egidio Marzona sein „Archiv der Avantgarden“ geschenkt hat, gehört auf die Haben-Seite. Es wird zur kulturellen Bereicherung des Lebens in Sachsen beitragen.

Frage: Was steht nicht auf der Haben-Seite?

Antwort. Ich bin heute noch wütend, dass es Sachsen gegeben hat, die andere Menschen angegriffen haben – ob sie nun als Flüchtlinge zu uns gekommen sind, den Flüchtlingen geholfen haben oder als Polizisten ihren Dienst verrichteten. Sie haben den Ruf Sachsens beschädigt. Zum Zweiten: Wer etwas entscheidet, macht nicht immer alles richtig. Wir haben an Fehlern nicht festgehalten, sondern sie korrigiert, etwa bei zusätzlichen Stellen für Polizisten und Lehrer. Zu einer klugen Politik gehört, das Steuer rechtzeitig herumzureißen.

Frage: Was war Ihre schönste und was Ihre bitterste Stunde?

Antwort: Es gab viele schöne Momente. Zum Beispiel als ich auf einem Elbdeich stand, den die Behörden schon aufgegeben hatten und der durch den Einsatz einer deutsch-französischen Brigade standhielt. Ich habe zwei Hochwasser erlebt und die Verzweiflung vieler Menschen gesehen. Einen schrecklichen Moment erlebte ich 2002 in Bad Schandau: Als Leute darum bettelten, noch einmal mit Booten zu ihren gefluteten Häusern fahren zu können. Glück und Unglück liegen manchmal nah beieinander.

Frage: Sie treten vorzeitig ab. Wären Sie unter anderen Umständen auch bei der Wahl 2019 noch einmal angetreten?

Antwort: Nein. Neun Jahre als Ministerpräsident sind eine lange Zeit, das ist auch mit privaten Entbehrungen verbunden. Ich wollte auch noch eine gewisse Zeit für mich und meine Familie haben. Man muss einen Schlussstrich ziehen können, bevor man wie bei einem Radrennen vom Lumpensammler eingeholt wird. Ich wollte nie mit den Füßen voran aus der Staatskanzlei getragen werden.

Frage: Was schätzen Sie an ihrem designierten Nachfolger Michael Kretschmer?

Antwort: Er hat Qualitäten, die genau in diese Zeit passen. Er ist forscher, jünger, dynamischer und einer, der mit neuen Ideen für das Land viel Gutes erreichen kann. Ich bin überzeugt, dass er die beste Lösung ist. Er ist anders als ich. Deshalb ist der Wechsel ein guter.

Frage: Wie würden Sie den aktuellen Zustand der CDU im Freistaat beschreiben?

Antwort: Wir haben das erste Mal einen Übergang im Amt des Ministerpräsidenten, der nicht aus einer Krise heraus erfolgt. Man denke nur an die Fast-Pleite der Landesbank 2008. Dieses Mal haben wir zwar ein desaströses Wahlergebnis eingefahren, aber das ist nicht vergleichbar mit den vorherigen Situationen. Ich konnte aus freier Entscheidung gehen und einen geordneten Übergang auf den Weg bringen.

Frage: Nach der Bundestagswahl hatten Sie der CDU zu einem Kurs weiter rechts geraten. War das zu voreilig?

Antwort: Es ist wichtig, auch die sehr konservativen Wähler an die CDU zu binden und zu verhindern, dass sie sich extremen Parteien anschließen.

Frage: Ist die sächsische CDU nicht ohnehin konservativer als andere Landesverbände der Union?

Antwort: Wir gehören durchaus zu den konservativeren Landesverbänden. Es gibt aber auch einen sehr modernen Teil. Wir sind kein homogener Block. Eine Volkspartei muss alle Flügel einbinden.

Frage: Hat die CDU den Rechtsextremismus verharmlost?

Antwort: Ich würde eher sagen, wir haben die Tragweite des rechtsextremistischen Gedankenguts und seine Verbreitung im Land nicht so wahrgenommen wie sie tatsächlich waren. Wir konzentrierten uns auf die Sächsische Schweiz, auf Mittweida oder Limbach- Oberfrohna. Mittlerweile wissen wir, dass es deutlich mehr Orte mit rechtsextremistischen Gruppierungen gibt. Das Eingeständnis, dass wir ein Problem mit Rechtsextremismus haben, war richtig.

Frage: Ihnen wurde häufig vorgeworfen, dass Sie bundespolitisch zu wenig in Erscheinung treten. Warum war das so?

Antwort. Ich sah meine Rolle nicht darin, die Bundesregierung öffentlich zu kritisieren und mich zu jedem Thema zu Wort zu melden. Vielmehr habe ich die Interessen Sachsens auf anderen Wegen zu verteidigen versucht. Ich bin von Beruf Ingenieur und denke immer vom Ergebnis her – was will ich erreichen. In Talkrunden wollte ich nicht sitzen, darin sehe ich keinen Mehrwert.

Frage: Finden Sie es gut, wenn Ministerpräsidenten nach Ihrer Amtszeit in die Wirtschaft gehen?

Antwort: Ich finde das in Ordnung. Auch Politiker brauchen nach ihrer aktiven Zeit noch eine Chance. Wenn wir auch künftig Politiker mit einer Berufserfahrung gewinnen wollen, ist das notwendig. Ansonsten wechselt ein Politiker nur noch vom Kreißsaal über den Hörsaal in den Plenarsaal. Ich sehe nur ein Problem, wenn einer als Politiker gegen Atomkraft wettert und dann bei der Kernkraftindustrie anheuert. Dann geht es um die Frage der Glaubwürdigkeit.

Frage: Was werden Sie am meisten vermissen?

Antwort: Den menschlichen Umgang mit meinen Mitarbeitern. Das sind nicht einfach nur Mitarbeiter gewesen. Wir waren eine gute Mannschaft. Meine Sekretärin und meinen Fahrer beispielsweise kenne ich schon 18 Jahre. Da geht man durch dick und dünn. Das wird mir in den ersten Tagen sicher fehlen. Ich glaube, wenn ich gehe, fällt hier kein böses Wort. Das hat etwas mit Respekt zu tun.

Zur Person Der CDU-Politiker Stanislaw Tillich (58) ist seit Mai 2008 Regierungschef in Sachsen. Zuvor leitete er in der Regierung des Freistaates mehrere Ministerien. In der kommenden Woche verabschiedet er sich von der Spitzenpolitik.

