Dresden

Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten in Sachsen hat 2017 im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Statistik der Arbeitsagentur hervor. Im September 2017 haben danach 1.130.879 Menschen in Voll- und 476.316 in Teilzeit gearbeitet. Das ist bei den Teilzeitbeschäftigten im Vergleich zum September 2016 ein Plus von 4,6 Prozent. Überdurchschnittlich stark hat die Teilzeitbeschäftigung bei Männern zugenommen (Plus 8,4 Prozent). Bei den Frauen gibt es ein Plus von 3,6 Prozent. Bei den Vollzeitbeschäftigten gab es ein Plus von 0,6 Prozentpunkten.

dpa