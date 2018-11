Dresden

Diskussionen zwischen Bürgern und Politikern haben in Sachsen gerade Hochkonjunktur. In den vergangenen Wochen stellte sich Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) beim „Sachsengespräch“ den Fragen, unter anderem auf jener denkwürdigen Veranstaltung in Chemnitz nach dem Tod eines Deutsch-Kubaners. Am Sonnabend nimmt er an einer „24h-Diskussion“ im Dresdner Rathaus mit 16- bis 23-Jährigen teil. Sein Stellvertreter und Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) wiederum wird am Dienstag - ebenfalls in Dresden - bereits zum 50. Mal auf Küchentischtour gehen.

Dazwischen startete nun am Freitagabend in der Dresdner Dreikönigskirche ein weiteres Format namens „Bürgerwerkstatt“. Dieses wird von einem vierköpfigen Expertengremium realisiert, dem die Leipziger Universitätsprofessorin Astrid Lorenz, der Theologe und frühere sächsische Innenminister Heinz Eggert, der Geschäftsführer der Aktion Zivilcourage in Pirna, Sebastian Reißig, sowie der Chef des Beratungs- und Bildungsinstituts B3 in Dresden, Bernd Stracke, angehören.

Die Intention, die hier dahintersteckt, ist zunächst simpel: Engagierte Bürger sollen ab Januar mit Entscheidern aus der Verwaltung an einen Tisch gebracht werden. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, des Sportvereins oder der Wohlfahrtspflege, können sich dann dort „auf kleinem Dienstweg“ mit Landräten, Bürgermeistern und Verwaltungsfachleuten austauschen und dabei im besten Fall gemeinsam unbürokratische Lösungen finden. „Hilfe zur Selbsthilfe vor Ort“ soll es sein.

Zum Auftakt sind gestern Abend knapp 200 Teilnehmer gekommen. „Ich möchte, dass die Zuversicht in Sachsen wieder wächst“, sagt der sächsische Ministerpräsident im Vorwort. Er wolle eine positive, zupackende Stimmung im Bundesland und den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken. „Es lohnt jede Arbeit, jedes Engagement, um unser Land, unsere Heimat voranzubringen.“

„Man kann nie zuviel miteinander reden“, ergänzt ihn Lorenz. Sowohl Leute mit guten Ideen als auch Leute mit treffender Kritik seien in den Runden willkommen. 22 Verbände wurden angeschrieben. Wer gestern Abend aber schon Konkreteres erwartete, wurde enttäuscht. Vielmehr soll zunächst mit den Landräten überlegt werden, wer überhaupt eingeladen wird und worüber dann diskutiert wird: Sicherheit, Wirtschaft und so weiter. Die wissenschaftliche Begleitung erfolgt dann durch die Landeszentrale für politische Bildung. Die Abschlussveranstaltung schließlich soll am 21. Juni 2019 stattfinden.

Redebedarf gab es zum Auftakt reichlich. Aus dem Publikum kam die Frage, wann das Ganze konkret stattfinden soll. In der Woche, ab 19 Uhr, wurde aus dem Gremium geantwortet. Dann werde wohl die Jugend ausgesperrt, kam es zurück. Begänne man früher, werde die werktätige Bevölkerung ausgeschlossen, konterte Reißig. Wer genau die 22 Verbände seien, konnte das Quartett auf Nachfrage auch nicht beantworten. Immerhin: DGB, THW, Gewerkschaften, Wirtschaft, ASB, Volkssolidarität, BUND, Bauernverband, Senioren- und Kinderverbände seien wohl dabei, so Reißig.

Wie die Teilnehmern bestimmt werden? „Wir wissen, wer in der Region aktiv ist“, antwortet Eggert. So geht es weiter. Wer nimmt an den Vorgesprächen teil? Im Publikum herrscht Ungewissheit.

Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, spricht zum Auftakt der Dialogreihe «Miteinander reden! - Bürgerwerkstatt» im Festsaal der Dreikönigskirche zu den Gästen. Quelle: ZB

Auch, dass Landräte ihre schärfsten Kritiker zu den Runden einladen könnten, wird bezweifelt. Stattdessen solle doch das Los entscheiden. Das wiederum lehnt Eggert ab. „Wir bringen die Engagierten mit denen zusammen, die die politische Entscheidungsgewalt haben.“ Das Klima ist – schon vor dem Start – ein wenig gereizt. Lorenz beruhigt, es werde zuvor nichts abgesprochen. Die Themen seien allerdings unterschiedlich. „Der Wolf wird im Landkreis Bautzen eine Rolle spielen, in der Stadt Leipzig nicht.“

Eggert räumt ein, dass sich „Manches kompliziert“ anhöre, es aber in der Praxis nicht sei. Vielmehr gehe es um das, was in den kommenden 15 Jahren in der konkreten Region angepackt werden soll, um eine Art „Initialzündung“. Bis dahin allerdings bleibt noch Luft nach oben. Kretschmer verteidigt das Projekt. „Es wird nicht für jedes Thema eine Lösung geben“, relativiert er. Aber was man leisten könne, sei zu erklären, warum das Eine oder Andere derzeit nicht zu stemmen ist. Dann kommen aus dem Publikum noch Fragen zur Willkommenskultur, zum Fachkräftemangel im Gastgewerbe, zum Kita-Essen und, und, und... Die „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist das noch nicht.

Geplant sind Werkstattgespräche in Dresden, Leipzig und Chemnitz sowie in allen Landkreisen.

Von Roland Herold