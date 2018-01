Statt Winter: Erster schwerer Sturm des Jahres und Dauerregen

Leipzig. Das wird ungemütlich: In der Nacht zieht der erste schwere Sturm des Jahres auf und fegt im Laufe des Mittwochs einmal quer über Deutschland hinweg. „Uns steht eine sehr markante Sturmlage ins Haus“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net. Ab den frühen Mittwochmorgenstunden nimmt der Wind im Westen und Süden stark zu. „Dann erwarten wir im Flachland Spitzenböen zwischen 80 und 100 km/h, stellenweise sind sogar orkanartige Böen bis 110 km/h möglich. In den mittleren und höheren Lagen erwarten wir volle Orkanstärke mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 km/h.“, so Jung.

Die Sturm-Grafik zeigt: In Sachsen sind am Mittwoch Böen bis zu 100 km/h Quelle: wetter.net

Regenmengen lassen Hochwassergefahr steigen

Der Sturm beginnt am Morgen im Westen und Norden (Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, NRW, Hessen) und verlagert sich dann nach Baden-Württemberg und Bayern und dann weiter nach Ostdeutschland. Mit dem Sturm ziehen im Westen und Südwesten heftige Regenfälle auf. Die Schneefallgrenze steigt bis in die Hochlagen und in den Mittelgebirgen setzt starkes Tauwetter ein. „Schmelzwasser und starker Regen verschärfen damit die Hochwasserlage“, warnt Jung. Betroffen sind vor allem Flüsse im Südwesten: An Rhein, Mosel, Saar, Nahe, Main und Neckar kann das Wasser über die Ufer treten.

Prognose: Region Leipzig kommt noch glimpflich davon

Auch in Sachsen und Thüringen ist im Verlauf des Mittwochs mit Dauerregen und aufziehendem Sturm zu rechnen. „Die Region Leipzig kommt aber noch vergleichsweise glimpflich davon“, sagt Meteorologin Cathleen Weber vom Deutschen Wetterdienst (DWD). In Leipzig wird Windstärke 8 erwartet – mit bis zu 65 km/h wird man hier das Sturmtief spüren. „In freien Lagen bei Schkeuditz oder andernorts in Nordsachsen sind auch mal Windgeschwindigkeiten von 80 km/h und drin.“ In der Prognose von Wetter.net sind sogar Böen von bis zu 100 km/h möglich. Bei diesen Windstärken können Äste von Bäumen abbrechen und Dachziegel abgehoben werden.

Dauerregen im Erzgebirge und Thüringer Wald

Das Sturmtief hat zusätzlich erhebliche Regenmengen im Gepäck. „Wir erwarten vor allem in Thüringen und im Erzgebirge ergiebigen Dauerregen“, sagt DWD-Expertin Weber. Von einem echten Wintereinbruch ist vor allem im Flachland dagegen weiter keine Spur zu sehen. „Am Wochenende gibt es zumindest in den Nächten mal wieder Frost. Aber eine Schneedecke ist rund um Leipzig vorerst nicht in Sicht“, so Cathleen Weber.

Von Olaf Majer