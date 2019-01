Leipzig

In Sachsen ist 2018 fast das gesamte Jahr über der Stickstoffdioxid-Grenzwert eingehalten worden. Nur an einer Messstation in Leipzig sei das Limit von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter am Jahresende um zwei Mikrogramm überschritten worden, teilte das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie am Freitag in einer ersten Bilanz in Dresden mit. Grund dafür sei sehr hohes Verkehrsaufkommen gewesen, da die Lützner Straße wegen Bauarbeiten als Umleitung genutzt wurde. Im Jahr 2017 waren in Sachsen erstmals das ganze Jahr über die Grenzwerte für Stickstoff eingehalten worden.

Beim Feinstaub wurde der Tagesgrenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft den Angaben zufolge bereits zum vierten Mal hintereinander eingehalten, so das Amt. Die Ozonkonzentrationen seien im Sommer 2018 ungewöhnlich hoch gewesen. Die Informationsschwelle von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter in der Stunde wurde an vier Tagen überschritten.

Einen ausführlichen Bericht über die Luftqualität in Sachsen im Jahr 2018 will das Amt im Sommer vorlegen.

dpa