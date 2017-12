Studie zum gesellschaftlichen Zusammenhalt: Sachsen liegt auf dem letzten Platz

Gütersloh/Dresden. Sachsen hat in der Studie „Sozialer Zusammenhalt in Deutschland 2017“ die geringsten Werte aller Bundesländer erreicht. In der am Montag veröffentlichten Untersuchung der Bertelsmann Stiftung wurden neun Themen abgefragt, darunter das Vertrauen in Mitmenschen und Institutionen, das Gerechtigkeitsempfinden und die Hilfsbereitschaft. Auf einer Skala von Null (minimaler Zusammenhalt) bis 100 (maximaler Zusammenhalt) erreichten die Sachsen einen Index von 57,06 Punkten, der bundesweite Schnitt liegt bei 61,37.

Der geringste gesellschaftliche Zusammenhalt wurde in den Städten Dresden, Bautzen, Görlitz und dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge festgestellt (54,50). Zwickau sowie die Landkreise Vogtland und Erzgebirge liegen nur rund einen Punkt unter dem Bundesdurchschnitt und liegen mit dem Index 60,26 ganz vorn in Sachsen. Leipzig und der Landkreis Nordsachsen weisen mit einem Wert von 58,24 den zweitbesten Wert auf.

Der gesellschaftliche Zusammenhalt unter den Deutschen ist laut der Studie im Saarland am stärksten ausgeprägt (63,07), vor Baden-Württemberg (63,00) und Bayern (62,96). Die ostdeutschen Bundesländer landen allesamt am Schluss der Aufzählung. Berlin (59,43), Mecklenburg-Vorpommern (59,34), Sachsen-Anhalt (58,76), Thüringen (58,63) und Brandenburg (57,71) liegen allerdings noch vor Sachsen.

Das Markt- und Sozialforschungsinstitut Infas hat von Januar bis März 2017 rund 5000 Deutsche ab 16 Jahren befragt. Die Telefon-Interviews dauerten im Schnitt eine halbe Stunde.

Von LVZ