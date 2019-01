Leipzig

Gesucht wird ein Abladeplatz für 27 500 Kubikmeter hoch radioaktiven Atommülls in bis zu 1000 Metern tiefen Schächten unter der Erde. Alle gleichzeitig auf Waggons verladen, ergäbe einen rund elf Kilometer langen Castortransport. Wo ein solch gigantisches Endlager mit dem Volumen von fast 14 großen Schwimmbecken Untertage hin soll, ist noch nicht entschieden. Fest steht bisher nur, dass die extrem strahlenden Kernbrennstoffe irgendwo in Deutschland entsorgt werden soll.

Weil die zuständige Behörde möglichst transparent über die Auswahlkriterien informieren will, wurden Vertreter von Landkreisen, Kommunen und Verbänden am Dienstag in die Kongresshalle am Zoo Leipzig eingeladen. „Noch haben wir die Möglichkeit, uns in Ruhe dem Thema zu nähern, um offene Fragen zum Verfahren zu klären“, sagte der Präsident des Bundesamtes für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE), Wolfram König in Leipzig. „Sobald konkrete Orte im Raum stehen, prägen erfahrungsgemäß nicht allein Fakten die Debatten.“

Sobald konkretere Regionen in den Blick geraten, werden Kreistagsabgeordnete, Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister im Verfahren eine besondere Rolle einnehmen, so König. „Hier wollen wir ein Verständnis für ein komplexes Vorgehen wecken und frühzeitig Informationsangebote schaffen.“ Die kommunalen Vertreter hätten in Leipzig sachlich und ohne Betroffenheit Basisfragen zum weiteren Vorgehen gestellt, hieß es.

In erster Linie richten sich die Untersuchungen auf geeignete Gesteinsschichten. „Wir brauchen eine Formation, die möglichst ohne künstliche Barrieren eine Million Jahre stabil bleibt – auch unter extremen Szenarien wie dem Klimawandel“, erklärte König. Auch die Wahrscheinlichkeit von Bergbaufolgeschäden und Erdbeben müsse in die Untersuchungen einbezogen werden. Als geologische Formationen kommen Salz, Ton und kristallines Gestein wie Granit in Frage. Solche Gebiete gibt es mehrere in Deutschland, auch in Sachsen und Thüringen. Sachsens Staatsregierung hatte zusammen mit Bayern zwischenzeitlich gegen die Auswahlkriterien votiert.

„Es werden alle Regionen angeschaut und bewertet, unabhängig von politischen Debatten. Entscheidend sind ausschließlich Sicherheitskriterien“, betonte König Ursprünglich hatte Deutschland ein Endlager im niedersächsischen Salzstock Gorleben geplant. Nach jahrzehntelangen Protesten hatte der Bund aber das neue Suchverfahren gestartet.

Wenn in zwölf Jahren nach bestem fachlichen Wissen und Gewissen ein atomares Endlager feststehe, hätten Landes- und Kommunalpolitiker allerdings kein Vetorecht mehr, betonte der Behördenchef.

Der Termin in der sächsischen Messestadt war der Auftakt einer Reihe von Dialogveranstaltungen. Ähnliche Informationsrunden sollen in den kommenden Tagen auch in Hamburg, Frankfurt/Main und Ulm stattfinden.Ziel sei ein nachvollziehbares, transparentes und akzeptables Verfahren, um „das letzte Kapitel der Nutzung der Kernenergie abzuschließen“, betonte König. Auf den Dialogveranstaltungen sollen die Kommunen belastbare Informationen bekommen und ihre Erwartungen äußern. „Ich hoffe, dass dadurch die Diskussion nüchterner wird“, sagte der BfE-Chef.

Deutschlands hoch radioaktiver Atommüll soll unterirdisch endgelagert werden. Bis 2031 will der Bund dafür einen geeigneten Ort finden - maximale Sicherheit für eine Million Jahre lautet das Ziel. Auf Basis vorhandener Informationen sowie festgeschriebener Kriterien suchen Experten entsprechende Regionen aus. Erste Ergebnisse sind für 2020 angekündigt. Die Entscheidung über einen Endlager-Standort treffen am Ende Bundestag und Bundesrat. Es gehe darum, das letzte Kapitel deutscher Kernenergienutzung und seiner strahlenden Hinterlassenschaften mit dem bestmöglichen Schutz für Mensch und Umwelt abschließen zu können. „Für die Wegstrecke dahin darf es keinen Sicherheitsrabatt geben“, so König.

Von Winfried Mahr