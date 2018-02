Syrer muss nach Bus-Entführung in die Psychiatrie

Halle. Der Syrer, der im Juli 2017 in Halle einen Linienbus entführt hat, wird in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen – trotz des Freispruchs im am Dienstag zu Ende gegangenen Strafprozess. „In der Klinik muss primär die Schizophrenie des Angeklagten behandelt werden. Ohne entsprechende Maßnahmen ist er eine Gefahr für die Allgemeinheit“, sagte Helmut Tormöhlen, Vorsitzender Richter am Landgericht, bei der Urteilsverkündung. Durch die Unterbringung im Maßregelvollzug in Uchtspringe im Kreis Stendal ist neben dem Freispruch auch eine von der Kammer verhängte neunmonatige Haftstrafe wegen Körperverletzung und Beleidigung bedeutungslos.

Der seit rund zehn Jahren in der Saalestadt lebende Syrer, dem ein Gutachter eine „krankhafte seelische Störung“ attestierte, hatte sich während der Verhandlung für fünf Straftaten verantworten müssen. Zwei davon – im November 2016 – habe der Angeklagte im Zustand verminderter Schuldfähigkeit begangen, bei drei weiteren im Juli 2017 war er schuldunfähig.

Der alkohol- und drogenabhängige Angeklagte hatte die Taten weitgehend zugegeben, zugleich aber erklärt, Stimmen zu hören. Diese hätten ihn auch aufgefordert, den Bus samt Fahrer und vier Fahrgästen zu kapern und zu einer Spielothek in Halles Neustadt zu fahren. Dort wurde er überwältigt. Unmittelbar vor der Entführung hatte der Mann die Insassen eines Autos bedroht und die Beifahrerin durch einen Flaschenwurf leicht verletzt.

Von Bernd Lähne