Leipzig

Die deutsche Stiftung Denkmalschutz veranstaltet am Sonntag in Leipzig und dem Rest von Sachsen den „Tag des offenen Denkmals“. Lokalitäten wie die frühere Brauerei- und Konservenfabrik Feinkost auf der Karl-Liebknecht-Straße, das Stadtbad oder das Kino der Jugend in der Eisenbahnstraße öffnen dann für Besucher ihre Tore. Viele der mehr als 60 Gebäude sind historisch und heutzutage nicht mehr oder nur selten zugängig für die Öffentlichkeit. Zudem bieten viele teilnehmende Denkmäler Führungen an.

In ganz Sachsen können in diesem Jahr laut Landesamt für Denkmalpflege rund 800 Objekte besucht werden. Dabei ist die Denkmalpflege auf staatliche Unterstützung sowie privates und ehrenamtliches Engagement angewiesen. Rund 200 Ehrenamtliche kümmern sich derzeit im Freistaat um die Pflege und Erhaltung baulicher und anderer Zeugnisse der Vergangenheit.

Bahnhof, Weinberg, Wasserturm

„Der Regierung ist sehr wohl bewusst, dass gerade die Landeskultur ganz wichtig ist für Identität und Heimatgefühl“, sagte Landeskonservatorin Rosemarie Pohlack vor dem Tag des offenen Denkmals. Für Vereine, Eigentümer und Bauherren sei das eine Gelegenheit zur Begegnung und Präsentation, „auch in Ecken, die sonst meist verschlossen sind“.

Unter anderem können am Sonntag eine Reihe von historischen Gemäuern der Bautzener Stadtsilhouette wie der Wasserturm, das Dresdner Lapidarium – eine Sammlung von Trümmerteilen historischer Bauten – ein ehemaliger Bahnhof, der zum Wohnhaus wird, oder das Mausoleum der Grafen von Einsiedel in der Lausitz oder der ökologische Weinberg in Meißen besichtigt werden.

Das gesamte Leipziger Programm finden Sie hier

jhz/dpa