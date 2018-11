Leipzig

Autofahrer schauen seit Tagen zornig auf die Anzeigetafeln der Tankstellen: Die Preise für Benzin und Diesel sind auf Rekordniveau. Kostete ein Liter Diesel Anfang Oktober im bundesweiten Schnitt noch 1,34 Euro, so waren es Ende des Monats 1,42 Euro. Superbenzin verteuerte sich im Laufe des Monats nach Daten des Mineralölwirtschaftsverbandes von 1,49 Euro auf 1,53 Euro je Liter. Auch aktuell zeigt die Preisentwicklung nach oben. So kostete in Leipzig laut dem Portal clever-tanken.de am Donnerstag Mittag der Diesel zwischen 1,34 Euro und 1,46 Euro, für den Liter Super E10 waren zwischen 1,52 Euro und 1,64 Euro fällig.

Tankschiffe können nur halb so viel laden

Experten befürchten einen weiteren Preisanstieg – und dass, obwohl der Ölpreis seit gut einem Monat durch Konjunktursorgen im Fallen ist. Grund des Ärgers an der Zapfsäule: Die anhaltende Trockenheit. Am Rhein und seinen Nebenflüssen liegen riesige Raffinerien, die das Rohöl zu den Spritprodukten aufbereiten und in Tanklagern vorhalten. Durch die niedrigen Flusspegel können aber die Tankschiffe höchstens noch halb so viel Benzin und Diesel transportieren wie gewohnt. Ersatztransporte auf Schiene und Straße sind wegen der knappen Kapazitäten schwierig und teuer. Fazit: Diesel und Benzin kommen nicht in ausreichenden Mengen zur Tankstelle, die gestiegenen Transportkosten werden über höhere Spritpreise an die Kunden weitergereicht. Besonders prekär ist die Situation im Süden Deutschlands: Einige Tankstellen melden hier sogar Leerstand.

Auch Heizöl-Preise steigen kräftig

Auch Hausbesitzer, die bisher noch nicht die Tanks Ihrer Ölheizung aufgefüllt haben, werden die Folgen der Dürre schmerzhaft spüren. Die Preise für Heizöl steigen ebenfalls kräftig an, zuletzt kletterten sie auf den höchsten Stand seit fünf Jahren. Grund auch hier: Die Schiffe können nur 30 bis 40 Prozent laden, die Lager sind leer, die Kosten für die Frachtladungen schnellen nach oben. Statt üblicherweise 15 Euro seien derzeit 75 Euro für eine Frachttonne zu bezahlen. Folge: Aktuell kostet laut Bund der Energieverbraucher ein Liter Heizöl im Schnitt 85 Cent. Im September 2017 waren es 60 Cent. 2016 lag der Preis sogar bei 48 Cent.

In nächsten 10 Tagen null Regen im Raum Leipzig

Und die angespannte Lage wird sich so schnell auch nicht ändern: Bis Mitte November sehen die Niederschlagsprognosen in vielen Regionen Deutschlands kaum Nässe. Im Raum Leipzig und weiten Teilen Sachsens,Sachsen-Anhalts und Thüringens wird in den nächsten zehn Tagen wird so gut wie kein Tropfen Regen fallen. „Es geht weiter wie gehabt. Die ersten Novembertage bringen nur selten etwas Regen. Die Trockenheit dominiert weiter die Großwetterlage und es geht auch deutlich zu warm weiter“, sagt Dominik Jung vom Portal Wetter.net. In den nächsten Tagen wird es immer wärmer. Nächste Woche seien lokal sogar schon wieder bis zu 20 Grad möglich.

Die Niederschlags-Prognose verspricht keine Besserung: In den nächsten zehn Tagen ist in Mitteldeutschland so gut wie kein Regen in Sicht. Quelle: wetter.net

Von Wintereinbruch keine Spur im November

Ein neuer Wintereinbruch im November? „Fehlanzeige! Da ist nichts in Sicht. Schaut man sich den Monatstrend für den November an, so erwartet uns ein um bis zu 2 Grad zu warmer und extrem zu trockener Monat“, so Jung. Die Dürre 2018 will einfach kein Ende finden. Tiefs vom Atlantik haben weiterhin kaum eine Chance: Die typische Westwetterlage ist und bleibt eingeschlafen und das schon seit Februar 2018.

Trockenheit bei uns, Unwetter im Mittelmeer-Raum

„Die Großwetterlage ist tatsächlich wie in Beton gegossen“, bestätigt der Wetterexperte. Die niederschlagsbringenden Tiefs vom Atlantik machen einen großen Bogen um uns und ziehen meist über das Mittelmeer. Die Folge dort sind Unwetter wie am Fließband: Sintfluten auf Mallorca, Hurrikan in Portugal, Hagelmassen in Rom, Land unter in Venedig – die Liste der Unwetter der vergangenen Wochen ist lang. „Man könnte glatt meinen, das sind die Auswirkungen des Klimawandels. Wissen tut das aber keiner“, so Jung.

Grillen zu Weihnachten bei 20 Grad?

Rein sachlich betrachtet ist die seit Monaten anhaltenden Blockadelage schuld. Immer wieder baut sich über Mitteleuropa hoher Luftdruck aus und sorgt dafür, dass es trocken weitergeht. Wann das enden wird, steht noch in den Sternen. „Vielleicht können wir dieses Jahr zu Weihnachten auch bei 20 Grad draußen grillen“, orakelt Wetterfrosch Jung. „Unwahrscheinlich wäre das nach der Wetterentwicklung der vergangenen Wochen nicht mehr.“

Von Olaf Majer