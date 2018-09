Leipzig

Der „Sächsische Tag der Telemedizin“ findet am Montag mit rund 400 Teilnehmern in Leipzig statt. Dabei werden mehr als 25 Projekte aus dem Bereich der Digitalisierung des Gesundheitswesens und der Telemedizin präsentiert. Im LVZ-Interview sagt Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch (53, CDU): Die neuen Möglichkeiten sollen Ärzte und Pfleger nicht ersetzen – aber eine wichtige Ergänzung sein. So könnte der Zugang zu medizinischer Versorgung, unabhängig vom Wohnort, ermöglicht werden.

Sächsischer Tag der Telemedizin in Leipzig: Warum ist dieses Thema jetzt plötzlich so wichtig?

Das Thema Telemedizin – oder auch die Digitalisierung im Gesundheitswesen – ist von der Staatsregierung in den vergangenen drei Jahren ganz oben auf die Agenda gesetzt worden. Für eine gute medizinische Versorgung im gesamten Freistaat braucht es die entsprechende personelle und technische Ausstattung, aber auch die notwendigen Innovationen. Deshalb wurde vor drei Jahren das Sozialministerium so ausgerichtet, dass nun Digitalisierung und Telemedizin absolute Schwerpunktthemen sind.

Was bedeutet das in der Praxis?

Es gibt eine ganze Reihe von Projekten, die seitdem entstanden sind. Ein sehr gutes Beispiel ist das Modellvorhaben „Telematikunterstützung für die Impulsregion Vogtland 2020“. Es beinhaltet zwei ambulante Servicezentren, welche mit medizinischem Personal besetzt sind. Von dort aus kann der Patient dann mit den umliegenden Ärzten, die sich zusammengeschlossen haben, über Telemonitoring in Kontakt treten. Gerade im Vogtland, wo die Sicherung der ärztlichen Versorgung eine ganz große Rolle spielt, kann das ein Beitrag sein, um die medizinische Versorgung zukunftssicher zu gestalten.

Warum findet der Telemedizintag dann in Leipzig und nicht einfach im Vogtland statt?

Der Freistaat präsentiert sich in Leipzig und will den anderen Bundesländern zeigen, wie weit wir hier sind. Leipzig erschien uns als Messe- und Wissenschaftsstadt sehr gut geeignet, um auch das Thema Innovation noch einmal nach außen hin darzustellen.

Wie war die Resonanz im Vorfeld?

Wir waren überrascht, wie schnell dieser Kongress mit rund 400 Plätzen durch niedergelassene Ärzte, Kliniken und Unternehmen ausgebucht war. Ministerpräsident Michael Kretschmer, der dieses Thema zu seinem gemacht hat, wird auch da sein. Aber vor allem soll der Kongress eine Plattform sein, wo sich Partner treffen und wo man sich vernetzen kann. Dabei erwarten wir auch Vertreter von Bundesregierung und Bundesärztekammer.

Stimmen seit dem Deutschen Bundesärztetag in Erfurt auch die Rahmenbedingungen für die Ausübung der ausschließlichen Fernbehandlung?

Wir Sachsen waren ja schon eine ganze Weile auf diesem Gebiet aktiv und haben darauf gewartet, dass der Bundesärztetag – wie im Mai geschehen – das ausschließliche Fernbehandlungsverbot kippt. Damit wurden die Weichen so gestellt, dass die Berufsordnung im Freistaat angepasst werden konnte und wir mit dem Thema ein weiteres Stück vorankommen können.

Telemedizin setzt Breitbandausbau voraus. Hat das Wirtschaftsministerium seine Hausaufgaben gemacht?

Für eine große Datenübertragung ist ein Breitbandausbau zweifelsohne ganz wichtig. Ich war da immer optimistisch. Aber eine wichtige Voraussetzung – die hundertprozentige Finanzierung durch den Freistaat – musste zunächst erst beschlossen werden. Das ist nun geschehen, und ich bin überzeugt, dass es jetzt zügig vorangeht. Da reden wir natürlich weniger von den Großstädten, sondern vor allem vom ländlichen Raum.

Das heißt im Umkehrschluss, manch ein Arzt, der die Telemedizin bisher ablehnte, hat jetzt ein Argument weniger?

Ich bin eher überrascht, dass die Ärzte nach anfänglicher Zurückhaltung jetzt doch auf diesen Zug aufgesprungen sind. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) arbeitet derzeit sogar an einem Projekt, um bei der Digitalisierung voranzugehen. Das wird aber zunächst in der Ärzteschaft vorgestellt und diskutiert. Dennoch ist es für mich das Signal – es ist angekommen! Sicherlich bedarf es sowohl bei Ärzten als auch Patienten noch vieler Überzeugungsarbeit. Deshalb haben wir die Kampagne „Vital. Digital“ gestartet. Sie ist unter anderem mit Krankenhausgesellschaft, Landesärztekammer und der KVS besprochen worden. Das sind neben den Krankenkassen die entscheidenden Partner beim Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen.

Welche sind die derzeit größten Projekte in Sachsen?

Das Telehealth Ostsachsen war eines der ersten Projekte. Und ist immer noch eines der wichtigsten. Daraus ist das Schlaganfallnetzwerk hervorgegangen, telepathologische Übertragungen wurden möglich. Mittlerweile sind viele weitere Projekte hinzugekommen: Assistenzsysteme, Schnittstellen zwischen ambulanten und stationären bis hin zum pflegerischen Bereich. Wichtig ist, dass es nicht bei Einzellösungen bleibt, sondern dass sie kompatibel werden. Das ist auch der Anspruch, den wir an Projekte stellen, die wir fördern.

Woran liegt es, dass es noch immer Vorbehalte gibt?

Die technische Entwicklung in den vergangenen 20 Jahren war einfach rasant. Dadurch ist aber auch eine Verunsicherung entstanden, und die muss man ernst nehmen. Da spielt das Thema Datensicherheit beispielsweise eine große Rolle.

Sie erwähnten den Übergang vom ambulanten zum stationären oder auch pflegerischen Bereich. Dort ist die Dokumentationspflicht noch immer ein großes Problem. Könnte es durch die Digitalisierung kleiner werden?

Davon bin ich überzeugt. Wenn es eine elektronische Patientenakte gibt und die Daten weitergeleitet werden können, dann ist das sowohl bei der Ärzteschaft als auch bei den Pflegekräften mit einer Erleichterung in der Dokumentation verbunden. Der stationäre Bereich ist ja schon stark digitalisiert. Dort gibt es die elektronische Akte. Aber wenn der Patient entlassen wird, bekommt er sie quasi ausgedruckt in Papierform mit. Das kann nicht sein. Dieser Datentransfer muss aus meiner Sicht dringend als nächstes kommen. Letztendlich spart es auch neue Behandlungen oder doppelte Leistungen.

In der Schweiz gibt es bei den Krankenkassen ein Tarifmodell, das denjenigen finanzielle Vorteile zusichert, die sich zunächst telemedizinisch behandeln lassen. Wäre das ein Modell?

Ich weiß nicht, ob man einen solchen Schritt jetzt gehen sollte. Wir müssen vielmehr verstärkt Telemedizin-Projekte unterstützen – auch finanziell. Der Freistaat stellt bis 2020 insgesamt 28 Millionen Euro europäischer Mittel dafür zur Verfügung. Im Entwurf des neuen Doppelhaushalts haben wir wieder 10 Millionen Euro Landesmittel dafür vorgesehen. Ich denke, das ist der richtige Weg.

Wie viel wurde bisher insgesamt von Sachsen ins Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen investiert?

Digitalisierungsmaßnahmen stecken in vielen Vorhaben mit drin, das kann man nicht in eine einzige Zahl fassen. Ganz konkret hat mein Haus aber auch mit Unterstützung von EU-Mitteln innovative Telemedizinprojekte in Höhe von rund 16,7 Millionen Euro gefördert und damit Vorhaben mit einem Gesamtvolumen von etwa 21 Millionen Euro angeschoben.

Telemedizin hat ja viele Facetten. Vor wenigen Tagen wurde bei Bautzen eine digitale Rezeptsammelstelle eröffnet. Wird es davon bald auch noch mehr in Sachsen geben?

Ich denke, da wird es noch mehr geben. Man muss sehen, wie das Modellprojekt angenommen wird. In anderen Ländern übermittelt der Arzt bereits das Rezept zur Apotheke. So weit sind wir noch nicht. Es zeigt aber, dass es auch auf diesem Gebiet eine deutliche Entwicklung gibt.

Welche Rolle kann die Telemedizin in der Pflege spielen?

Neben dem angesprochenen Thema der Dokumentation glaube ich, dass Telemonitoring zwischen Pflegeeinrichtung und niedergelassenem Arzt eine stärkere Rolle spielen wird. Aber auch Assistenzsysteme innerhalb der Pflege – kleine Roboter beispielsweise, die bei dementen Patienten als Arbeitserleichterung im Alltag zum Einsatz kommen.

All das hilft aber nicht gegen die Tatsache, dass es bald nur noch 60 Prozent der jetzt praktizierenden Hausärzte geben wird.

Nein, es geht darum zu unterstützen oder auch Wege zum Arzt zu ersparen. Den Arzt selbst oder den Pfleger wird Telemedizin nicht ersetzen, wohl aber ergänzen.

Eine aktuelle Studie der Berliner Charité kommt zu dem Schluss, dass Patienten mit Herzschwäche durch telemedizinische Anwendungen besser geheilt werden können als auf konventionellem Weg.

Das Schlaganfallnetzwerk Ostsachsen geht genau in diese Richtung. Das trifft auch auf andere Projekte zu, bei denen Vitaldaten wie Blutzucker oder Blutdruck erhoben werden, die dann an den Arzt weiterübermittelt werden. Liegen diese Daten in einem bedrohlichen Bereich, kann der Arzt schnell wieder Kontakt zum Patienten aufbauen. Das sind telemedizinische Projekte, die jetzt schon laufen und mit deren Existenz eine deutliche Verbesserung für den Patienten verbunden ist.

Wie beteiligt sich der Bund an solchen Projekten?

Beispielsweise über den Innovationsfonds. Dort werden größere Projekte gefördert. Ansonsten sind die Bundesländer schon daran interessiert, das Thema eigenständig voranzubringen. Deshalb ist die Tagung in Leipzig so wichtig, um zu zeigen, wo Sachsen steht. Wir tauschen uns aber auch mit anderen Bundesländern aus, damit Projekte nicht doppelt angeschoben werden.

Hat die KVS ihre Zurückhaltung in Bezug auf die Anschaffung der Technik abgestreift?

Normalerweise müssten bis Jahresende alle Ärzte die technischen Voraussetzungen haben, damit die elektronische Gesundheitskarte zum Einsatz kommen kann. Technisch funktioniert es aber nicht richtig. Ich gehe deshalb davon aus, dass es eventuell noch einmal eine Verlängerung der Frist geben muss. Das entscheidet dann aber der Bund.

Die Brandenburger Ärzteschaft hat am vergangenen Wochenende das Fernbehandlungsverbot – wie in Sachsen beschlossen – abgelehnt?

Ja, diese Entscheidung hat mich überrascht, und sie ist für mich nicht nachzuvollziehen. Es ist am Ende ein klarer Nachteil für die Brandenburger Patienten.

Von Roland Herold