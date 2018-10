Leinefelde-Worbis

Preisfrage: „Wo schlägt, wo schlägt denn Deutschlands Herz?“ In Berlin? In Bonn? Alles falsch. „Schau’ in die Mitten eben, wo zwischen Harz und Werrastrand mein Eichsfeld ruht, mein Heimatland“, dichtete Hermann Iseke 1900 im „Eichsfeldsang“.

Folgerichtig trifft sich die Thüringer CDU am Sonnabend mit 171 Delegierten in Leinefelde-Worbis, der größten Stadt im Eichsfeld, der „Hochburg der CDU“ (Bürgermeister Marko Grosa) und ab kommende Woche auch Sitz des einzigen Whisky-Erlebniszentrums Europas, um ihren Landeschef Mike Mohring (46) zum Spitzenkandidaten zu küren.

Mohring mahnt Umfragewerte der CDU

„12 Monate, 7 Tage, dann ist Landtagswahl“ erinnert Mohring denn auch gleich zu Beginn seiner Rede, bei der er demonstrativ das Rednerpult in der Obereichsfeldhalle ignoriert und sich direkt vor die Abgeordneten stellt, gestikulierend und ohne Manuskript redend. „Die Zahlen werden von Woche zu Woche schlechter, obwohl es dem Land gut geht“, mahnt er mit Blick auf die Umfragewerte.

Der Landesvorsitzende der Thüringer CDU, Mike Mohring während seiner Rede beim Landesparteitag der CDU Thüringen. Quelle: Jens-Ulrich Koch, dpa

Wer sich aber streite in der eigenen Partei, in der Schwesterpartei oder in der Koalition, der erhalte keine Unterstützung, liest er der Bundesregierung die Leviten. Von ihr fordert er auch, endlich die Voraussetzungen zu schaffen, um die Verantwortlichen in den Autokonzernen wegen der Dieselaffäre zur Rechenschaft zu ziehen. Der kleine Mann dürfe jedenfalls nicht der Dumme sein: „Wer sich schon das erste Auto vom Leib abgespart hat, der hat kein Geld fürs zweite.“

Weder Linke noch AfD als Koalitionspartner

Gleichzeitig macht der CDU-Chef noch einmal klar, dass - für den Fall eines Wahlsieges im kommenden Jahr - weder Linke noch AfD als Koalitionspartner infrage kämen. Andererseits habe er jedoch nichts dagegen, wenn FDP-Landeschef Thomas Kemmerich und Kyffhäuserkreis-Landrätin Antje Hochwind (SPD), die als Gäste begrüßt wurden, künftig öfter kämen, grinst er vielsagend.

Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht beim Landesparteitag der CDU Thüringen in der Obereichsfeldhalle. Quelle: Jens-Ulrich Koch, dpa

Dann schlägt er den Bogen zur Flüchtlingspolitik und macht sich für Ankerzentren stark. Nach einer halben Stunde schwillt der Beifall hörbar an, als Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eintrifft, während Mohring die rot-rot-grüne Landesregierung wegen der Gebietsreform abwatscht. Freiwillige kommunale Zusammenschlüsse werde die CDU im Falle eines Wahlsiegs aber nicht zurückzudrehen, verspricht er. Und: Vollverpflegung für die Kinder in den Kitas. Da bricht erstmals sogar ein wenig Jubel aus.

Angela Merkel bekommt Applaus

Mohring schließt mit dem eindringlichen Appell an seine Partei, im bevorstehenden Wahlkampf Geschlossenheit zu zeigen. Dafür erhält er minutenlangen Applaus. Merkel, die Altministerpräsidenten Dieter Althaus, und Bernhard Vogel sowie das ganze Präsidium treten zum sichtlich Erleichterten, der nun auf seine Kür wartet.

Die Wahl zum Spitzenkandidaten der Thüringen-CDU zur Landtagswahl am 27. Oktober 2019 wird erwartungsgemäß zum Triumph und fällt einstimmig aus. Da ist der Parteitag auf Betriebstemperatur.

Die Kanzlerin lobt denn auch: „Es sieht nach Zukunft aus und Aufbruch. Das ist es, was dieses Land braucht.“ Sie meint - Thüringen. Selbstkritisch räumt Merkel dann eine Woche nach der Wahlschlappe in Bayern ein, dass sich ihre Partei noch immer mit der Frage beschäftige, ob sie angesichts des Wahlergebnisses zur Bundestagswahl beleidigt sein solle.

CDU will Charakter als Volkspartei bewahren

Das Resultat daraus sei: „Solche Menschen wählt man nicht. Wir sollten optimistisch in die Zukunft blicken.“ Die CDU werde ihren Charakter als Volkspartei verlieren, wenn sie sich weiter mit der Frage beschäftige, ob die Flüchtlingskrise anders gestaltet hätte werden können, statt vorwärts zu schauen. „Niemand hat das Recht, zu bestimmen, wer zum Volk gehört und wer nicht“, sagt die Kanzlerin dann in Richtung AfD. Sie erinnert an den Artikel 1 des Grundgesetzes und sagt, Ressentiments, Antisemitismus und Hass hätten im Land nichts verloren.

das Motto des Landesparteitags der CDU Thüringen lautet: "#Aufbruch2019. Quelle: Jens-Ulrich Koch, dpa

Schließlich geht sie auch auf die Thüringen-Wahl ein. Die Landes-CDU habe es geschafft, den zentralistischen Gedanken der Kreisreform zu beerdigen, sagt sie. Sie hoffe darum auch auf einen Wahlsieg Mohrings, um die Blockadepolitik der rot-rot-grünen Regierung in Erfurt im Bundesrat zu beenden. Während im benachbarten Sachsen wohl auch ein Grummeln hörbar gewesen wäre, erhält Merkel in Thüringen minutenlang Beifall - und zieht Mohring mit. Der überreicht ihr einen Korb mit Lebensmitteln aus der Region und reißt sogar einen Witz: Wirtschaftsminister Peter Altmaier würde das Präsent auf der Rückfahrt nach Berlin vermutlich aufgezehrt haben...

Deutsches Abschiebesystem funktioniere nicht

Nicht alle wollen so viel Harmonie. Thomas Werner vom Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt lässt kein gutes Haar an Merkels Asylpolitik. Das deutsche Abschiebesystem funktioniere nicht, kritisiert er. Der Beifall dafür ist allerdings mager. Vereinzelte „Aufhören“-Rufe ertönen. Weitere Wortmeldungen gibt es nicht.

Bei der Wahl des Landesvorstandes werden dann die Karten auf den Tisch gelegt. Mohring, dessen Gegenspieler Landtagspräsident Christian Carius zurückgezogen hatte, bekommt 91,46 Prozent der Stimmen, vor zwei Jahren waren es nur 84 Prozent. Auch seine Stellvertreter, der Ostbeauftragte der Bundesregierung Christian Hirte (86,36 Prozent), die ehemalige Ministerin Birgit Diezel (85,8 Prozent) und der Landtagsabgeordnete Mario Voigt (73,2 Prozent) fahren gute bis mittelgute Ergebnisse ein. Generalsekretär Raymond Walk schafft sogar 93,96 Prozent.

Der Landesvorsitzende der Thüringer CDU, Mike Mohring, wurde zum Spitzenkandidaten der Landtagswahl gekürt. Quelle: Jens-Ulrich Koch, dpa

So geht der Parteitag mit einem Triumph Mohrings und ziemlich harmonisch zu Ende. Dabei drohte er bis vor wenigen Wochen sogar zur Zerreißprobe zu werden. Mehrere CDU-Landräte probten den Aufstand gegen Mohring (darunter auch der Landrat des Eichsfeldkreises Werner Henning), weil dieser seine Steuererklärung zu spät abgegeben hatte. Die Staatsanwaltschaft Gera ermittelte wegen Steuerhinterziehung, stellte dies jedoch Anfang Oktober ein, nachdem sich die Vorwürfe als haltlos erwiesen hatten.

Von Roland Herold