Friedrichroda

So ein Andrang würde jeden Kino-Betreiber die Freudentränen in die Augen treiben. Gut 500 Zuschauer sind zur Filmpremiere von „Schloss Reinhardsbrunn - Thüringens verlorenes Paradies“ ins edle Ahorn-Berghotel nach Friedrichroda geströmt. Für die MDR-Dokumentation ist das schon vor der TV-Ausstrahlung ein Riesen-Erfolg. Aus Sicherheitsgründen und wegen Überfüllungsgefahr wurde die Werbung für die Premiere lange vorher gestoppt – der 30-minütige Film um die bewegte Geschichte der Wiege Thüringens trifft also in der Region rund um den Rennsteig auf ein großes Interesse. Am Dienstagabend (20.45 Uhr) können sich dann alle TV-Zuschauer ein Bild von Aufstieg, Fall und der Hoffnung auf neuen Glanz der legendären Thüringer Adelsherberge machen.

Das Einschalten – oder die Suche danach in der MDR-Mediathek - lohnt sich. Mit romantischen Bildern, die jeder Tourismuschef gerne hätte, und Gesprächen mit Zeitzeugen und Experten ist eine unterhaltsam informative Dokumentation entstanden. Ein neogotisches Traumschloss im Wandel der Zeiten. Regisseur Dirk Schneider lässt zur Einführung eine Kamera-Drohne eindrucksvoll über Reinhardsbrunn kreisen – so sehen ja eigentlich nur Märchenschlösser aus der Vogelperspektive aus. Aber Reinhardsbrunn kann auch viele unromantische Geschichten erzählen. Wie die von der Treuhand, die vor gut 28 Jahren den Anfang vom vorläufigen Ende des Prunkbaus einleitete. Christoph von Berg, renommierter Leipziger Anwalt mit Spezialgebiet Beutekunst, lässt gemeinsam mit Ex-Empfangschefin Elisabeth Hügel (heute Geschäftsführerin vom Top-Hotel „Frauenberger“ in Bad Tabarz) in seinen Ausführungen tief blicken.

Der Chef des Fördervereins hatte seit Januar 1990 im Schloss-Hotel gewohnt und den schleichenden Niedergang hautnah und live miterlebt. Als Objekt von Spekulanten verfiel Reinhardsbrunn zusehends, der Kamera-Blick durch zerstörte Räume dokumentiert die verheerenden Folgen des Investoren-Dominos. Am unseligen Ende stand vor gut zehn Jahren eine Grundstückshypothek von knapp zehn Millionen Euro, die der letzte zwielichtige Eigentümer ins Grundbuch eintragen ließ. Zuviel Monopoly für das Land Thüringen – schon Ex-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) wollte das Schloss zurück in den Besitz des Freistaats holen. Ihr Nachfolger konnte dann die Vorlage nutzen und Vollzug melden. Bodo Ramelow (Linke), der wie Christoph von Berg, eine enge persönliche Bindung an das Schloss hat, ließ die Besitzer im Sommer enteignen. Das sorgte nicht nur in Thüringen für großes Aufsehen, Reinhardsbrunn war zum deutschlandweiten Präzedenzfall geworden.

Beide Landespolitiker legten in der Podiumsdebatte nach der Filmpremiere noch einmal ihre Beweggründe für den außergewöhnlichen Schritt dar. Für Ramelow war es vor allem die Wut auf die dubiosen Eigentümer, die das Schloss in Geiselhaft genommen und damit für den Verfall gesorgt hätten. Und da es hier um nichts weniger als die Wiege Thüringens geht – die ab 1826 von Ernst I., Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha auf den Mauern eines Klosters prachtvoll aufgebaut und zum europäischen Adelszentrum wurde – wollte der Freistaat nicht mehr tatenlos diesem Trauerspiel zusehen. Jetzt muss noch abgewartet werden, wie der Freistaat die Einsprüche der Eigentümer juristisch bewältigt, aber prinzipiell kann es für Reinhardsbrunn nur noch bergauf gehen. „Alle ziehen jetzt an einem Strang“, freut sich Fördervereinschef von Berg. „Das Schloss hat endlich wieder eine Zukunft.“ Und mit dem MDR-Film werden weitere Reinhardsbrunn-Liebhaber dazukommen.

Reinhardsbrunn – Thüringens verlorenes Paradies; Dokumentation; Dienstag, 13. November um 20.45 Uhr im MDR;

Von André Böhmer