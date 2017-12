Erfurt. Thüringen sieht sich auf einem guten Wachstumspfad. Das Land „hat allein mit seiner Unternehmensförderung in diesem Jahr Investitionen im Umfang von rund einer Milliarde Euro angeschoben“. Das sagte Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (62, SPD).

Wie beurteilen Sie 2017 für die Thüringer Wirtschaft?

2017 war ein sehr gutes Jahr für die Thüringer Wirtschaft. Im ersten Halbjahr lag das Wirtschaftswachstum bei 1,7 Prozent. Damit waren wir Wachstumsspitzenreiter in Ostdeutschland. Ich gehe davon aus, dass sich die Entwicklung eher noch beschleunigt hat, sodass wir im Gesamtjahr bei um die zwei Prozent Wachstum herauskommen werden.

Was erwarten Sie für 2018?

Die Konjunkturerwartungen sind in Deutschland und Europa allgemein sehr gut, sie liegen überall bei über zwei Prozent. Derzeit gibt es keinen Grund anzunehmen, dass Thüringen sich von diesem Trend negativ abkoppeln würde. Insofern bin ich optimistisch, dass sich die positive Wirtschaftsentwicklung in Thüringen auch 2018 fortsetzen wird. Das wäre dann das sechste Wachstumsjahr in Folge.

Thüringen ist auf dem Arbeitsmarkt das Ost-Land mit der niedrigsten Quote. Hand aufs Herz: Wie viel davon geht auf das Konto von Pendlern in andere Bundesländer, wie viel auf den Abgang in die Rente?

Das alles spielt eine Rolle, aber sicher nicht mehr als in anderen Bundesländern. Nehmen wir die Auspendler: Da liegt Thüringen mit einer Quote von 15,3 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten eher im Mittelfeld, hinter Ländern wie Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, aber auch Sachsen-Anhalt, Hamburg oder Bremen. Wenn man dann die Einpendler gegenrechnet und außerdem einbezieht, dass derzeit allein bei den Arbeitsagenturen fast 26 000 offene Stellen gemeldet sind, dann sieht man schnell, dass die Entlastungswirkung sich sehr in Grenzen hält.

Sachsen macht Schlagzeilen durch Investitionsankündigungen von Bosch, Philip Morris und so weiter. Warum hört man von Thüringen nichts?

Vielleicht, weil Sie zu sehr auf Sachsen schauen. Zeiss hat gerade Investitionen von 300 Millionen Euro angekündigt, es gibt Ansiedlungsentscheidungen großer Logistiker, viele Unternehmen aus der Zuliefer-, Metall- und Elektrobranche expandieren. Thüringen hat allein mit seiner Unternehmensförderung in diesem Jahr Investitionen im Umfang von rund einer Milliarde Euro angeschoben. Es gab und gibt einen regelrechten Investitionsschub. Thüringen muss sich da ganz sicher nicht verstecken.

Wie bereiten Sie die Wirtschaft auf den demografischen Wandel vor?

Das Thema hat mehrere Aspekte. Zum einen die Fachkräftesicherung. Da müssen wir alle Potenziale ausschöpfen, Schulabgänger für eine Ausbildung im Land gewinnen, Arbeitssuchende durch Qualifizierung fit machen, Pendler zurückholen, Zuwanderung organisieren. Zum anderen: Die Attraktivität Thüringens für Fachkräfte hängt auch vom Lohn- und Gehaltsniveau ab. Da liegen wir mit einer Steigerung um 23,4 Prozent seit 2010 an der Spitze aller Bundesländer, das Gesamtniveau ist aber noch zu niedrig. Die Förderung produktivitätssteigernder Investitionen bleibt daher wichtig. Und schließlich bieten auch Digitalisierung und Rationalisierung in Bereichen mit Fachkräftemangel große Chancen, die meines Erachtens noch nicht richtig erkannt und genutzt werden.

Welche Herausforderungen kommen auf Thüringen durch Industrie 4.0 zu?

Die Digitalisierung verändert Wettbewerb und Geschäftsmodelle, Kooperationsformen und Wertschöpfungsprozesse. Wir wollen das als Wachstumschance für die Thüringer Wirtschaft nutzen. Deshalb haben wir zwei Kompetenzzentren eingerichtet, die die Thüringer Betriebe beraten und bei der Einführung digitaler Technologien und Prozesse unterstützen. Wir haben die Förderpolitik stärker auf die Digitalisierung zugeschnitten und neue Förderangebote für neue, digitale Kooperationsplattformen und Wertschöpfungsketten geschaffen. Und wir arbeiten mit Hochdruck am Breitbandausbau.

Was muss getan werden, um den Aufholprozess zu beschleunigen?

Der Schlüssel liegt in der Innovation. Ostdeutschland kann wirtschaftlich nur dann weiter gegenüber Westdeutschland aufholen, wenn es seine Ressourcen noch stärker auf die Themen Forschung und Technologie konzentriert.

Was heißt das?

Wir brauchen auch in Zukunft eine wirksame Förderung der betrieblichen Forschungsaktivitäten, wir müssen die Hochschulen auskömmlich finanzieren, den Technologietransfer verbessern, innovative Gründungen unterstützen, bei Digitalisierung und Industrie 4.0 vorankommen. Insgesamt ist Thüringen – gemessen an seiner Ausgangssituation und Wirtschaftsstruktur – dafür nicht schlecht gerüstet.

Woran machen Sie das fest?

Der Anteil der Forschungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt beläuft sich auf 2,13 Prozent – damit liegt Thüringen auf Platz zehn vor Ländern wie Nordrhein-Westfalen und dem Saarland. Erreicht wird das aber nur durch einen hohen Finanzierungsanteil der öffentlichen Hand. In Deutschland liegt der Anteil der Staatsausgaben für Forschung und Entwicklung bei rund 30 Prozent, in Thüringen bei gut 50 Prozent. Das muss bei der Diskussion um die künftige Ausstattung und Verteilung von Fördermitteln berücksichtigt werden. Thüringen hat hier, wie alle ostdeutschen Länder, noch einen deutlich höheren Unterstützungsbedarf.

Von Ulrich Milde