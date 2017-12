Tillich räumt in seiner letzten Rede als Parteichef Fehler ein

Löbau. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) hat in seiner letzten Rede als Landesvorsitzender Fehler eingeräumt. Auch er habe persönliche Entscheidungen getroffen, die es zu korrigieren gilt, sagte er am Samstag bei einem Parteitag der Christdemokraten in Löbau. Allerdings ging er im Verlauf seiner halbstündigen Rede später nicht mehr darauf ein. „In Summe können wir sagen: Sachsen steht heute besser da als vor zehn Jahren“, zog Tillich ein Fazit seiner gut neunjährigen Amtszeit als Regierungschef. Das Amt gibt er in der kommenden Woche auf. Sein designierter Nachfolger als Partei- und Regierungschef ist Michael Kretschmer. Am kommenden Mittwoch soll der 42-Jährige im Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt werden.

Tillich zeigte sich verärgert darüber, wenn in der Öffentlichkeit ein einseitiges Bild von Sachsen gezeichnet wird. Damit werde ein ganzes Land und die Leistungen der übergroßen Mehrheit der Sachsen in den Dreck gezogen. Zugleich verurteilte er fremdenfeindliche Stimmungen und Übergriffe im Freistaat.

"Lieber Kurt": Biedenkopf auch angereist

In der ersten Reihe der Parteitagsteilnehmer folgten der frühere sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf und seine Gattin Ingrid der Rede. Biedenkopf hatte im Oktober in einem Interview Tillich die Befähigung für das Ministerpräsidentenamt abgesprochen. Seither schien das Tischtuch zwischen beiden zerschnitten. Tillich begrüßte seinen Kritiker am Samstag mit den Worten „Lieber Kurt“. Zum Abschluss einer Rede bekam Tillich von seinen Parteifreunden Standing Ovations.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) dankte Tillich für seine Verdienste. „Das waren gute Jahre für Sachsen unter Deiner Führung“, sagte de Maizière. Kretschmer wünschte er die Geschlossenheit und Unterstützung der Partei. „Es wird nicht gehen, wenn alle sagen, wir machen weiter wie bisher, und der Michael Kretschmer wird es schon machen“, sagte de Maizière.

Kretschmer fordert „Befriedung“ beim Thema Asyl

Der designierte Ministerpräsident Kretschmer äußerte sich in seiner Rede zur Asyl-Debatte. Deutschland brauche eine „gesellschaftliche Befriedung“ beim Thema Flüchtlinge und Migration. Dies sei eine dringliche Aufgabe für eine neue Bundesregierung, sagte der 42-Jährige am Samstag auf dem Landesparteitag der sächsischen Union in Löbau. Wenn eine Befriedung in dieser Frage gelinge, sei viel gewonnen. Dann entziehe man den Populisten viel Boden.

Kretschmer forderte unter anderem, den Familiennachzug bei Bürgerkriegsflüchtlingen weiter auszusetzen. Seine Partei forderte er auf, klar zu ihren Fehlern der letzten Jahre zu stehen. Das sei auf Bundesebene bisher nicht passiert. Kretschmer soll am Nachmittag als Nachfolger von Tillich zum Vorsitzenden des rund 10.700 Mitglieder zählenden CDU-Landesverbandes gewählt werden.

