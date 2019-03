Offener Elternbrief zum Unfalltod einer 11-jährigen Schülerin nach dem Aussteigen aus dem Schulbus auf der B 175 vom 19. März 2019

Sehr geehrte Damen & Herren,

Musste das passieren? Ein Kind 11 Jahre, fröhlich und aufgeweckt, das Leben gerade entdeckend, wird vor den Augen seiner Freunde beim Verlassen des Schulbusses und dem Überqueren der Bundesstraße B 175 zu Tode gefahren.

Wollen die verantwortlichen Mitarbeiter vom Landratsamt den Eltern erklären, ihr Kind hätte doch aufpassen müssen? Können Sie das mit Ihrem Gewissen vereinbaren, Schüler einer fünften Klasse eine Bundesstraße überland, nicht in der Ortschaft, überqueren zu lassen, um in den nächsten Schulbus einzusteigen. Wollen Sie den Eltern vielleicht sagen, wir haben doch „Achtung Kinder Schilder“ oder „Achtung Schulbus Schilder“ aufgestellt, das muss doch reichen ... es ist einfach nur traurig, macht sprachlos und wütend. Wenn die Kostenanalyse dazu führt, dass Kinder solchen Gefahren ausgesetzt sind, dann stimmt was nicht in unserem Land.

Und all dies wäre vermeidbar gewesen, wenn die verkehrstechnischen & baulichen Bedingungen an der Haltestelle so gestaltet wurden wären, dass die Kinder eben nicht beim Aussteigen aus dem Bus in den Straßengraben fallen und daher auf der Straße stehen müssen. Zusätzlich ist es nicht nachvollziehbar, dass diese Kinder aus Penig kommend die Bundesstraße B 175 überhaupt überqueren müssen, um in den Anschlussbus zu kommen. Es bestehen keinerlei wirklich greifende Schutz – und Vorsichtsmaßnahmen, um ein derartiges Unglück zu vermeiden. Fahrzeuge fahren an dieser Stelle mit zugelassenem Tempo 70, viele auch deutlich schneller direkt an den Kindern vorbei.

Was muss noch passieren damit unsere Kinder endlich einen sicheren Schulweg haben? Kommen Sie vor Ort und stellen Sie sich mal für 5 Minuten an diese „ Haltestelle“ – sie werden es mit der Angst bekommen.

Warum kein Kreisverkehr an der Kreuzung, Platz wäre da und würde diese Situation deutlich entspannen? Warum keine Bushaltestelle, die den Namen auch wirklich verdient? Warum muss es überhaupt diese Umsteigeaktionen für den Anschlussbus geben? Warum Tempo 70 an einer Schulbushaltestelle? Warum machen die Busse keinen Warnblinker an – dies würde Schrittgeschwindigkeit beim überholenden und entgegenkommenden Verkehr bedeuten? Warum…?

Mit tieftraurigen Grüßen besorgter Eltern Kerstin Käseberg & Klaus Michael