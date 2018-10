Kurort Rathen/Lohmen

Ein junger Mann ist am Sonntagnachmittag in der Sächsischen Schweiz von einem Felsen abgestürzt und ums Leben gekommen. Bei dem Verunglückten soll es sich um einen 25-jährigen Touristen aus der Ukraine handeln.

Der Mann, der einer Reisegruppe angehörte, soll am Aussichtspunkt Kanapee in der Nähe der Bastei über ein Geländer gestiegen sein, um austreten zu gehen. Dabei rutschte er offenbar ab und stürzte mehr als 40 Meter im freien Fall in die Tiefe und rutschte anschließend noch weiter den Hang hinunter. Erst später, gegen 17 Uhr, sollen die Mitreisenden bemerkt haben, dass der Mann verschwunden war, dann wurde der Rettungsdienst alarmiert.

Die Kameraden der Bergwacht Dresden, die in Rathen ihren Wochenenddienst versahen, suchten den Ukrainer. Erst etwa eineinhalb Stunden später fanden sie den leblosen Körper des Mannes in Höhe Haldenweg. Die Reanimationsversuche scheiterten, ein Arzt konnte nur noch den Tod des Verunglückten feststellen. Am Abend barg die Bergwacht die Leiche aus dem sehr unwegsamen Gelände.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu den Unfallumständen. Anhaltspunkte für eine Straftat oder Fremdeinwirkung liegen den Beamten bislang nicht vor.

Von ttr