Leipzig

Der brutale Tod einer Frau und ihres Sohnes auf der Insel Teneriffa sorgt seit Tagen in Spanien für Entsetzen. Inzwischen ist klar: Opfer und Täter kommen aus Sachsen-Anhalt. Ein 43-Jähriger steht im Verdacht, seine 39-jährige Lebensgefährtin und seinen ältesten Sohn (zehn Jahre) auf dem kanarischen Urlaubsparadies erst in einen Hinterhalt gelockt und anschließend erschlagen zu haben. Der jüngere Sohn (sechs Jahre) konnte während des Angriffs fliehen, berichten mehrere spanische Medien übereinstimmend. Inzwischen sitzt der mutmaßliche Täter Thomas H. in Untersuchungshaft und wurde am Freitag erstmals einem spanischen Gericht vorgeführt, teilte die Polizei mit. Der Mann bestreitet die Tat.

Woher Thomas H. genau stammt, ist bisher noch unklar. Die Ermittlungen obliegen spanischer Behörden, die bisher nur von Sachsen-Anhalt als Herkunftsort aller Beteiligten sprechen. Das Auswärtige Amt der Bundesregierung hält sich ebenfalls bedeckt, verweist auf geltende Persönlichkeitsrechte. „Unser Generalkonsulat auf Las Palmas und die deutsche Botschaft in Madrid sind in der Ermittlungen involviert, können aber vorerst keine weiteren Angaben machen“, sagte einer Sprecherin am Freitag gegenüber der LVZ. Als sicher gilt: Die getöteten Silvia H. war zuletzt bei einem IT-Dienstleister in Halle/Saale tätig. Die 39-Jährige arbeitete dort in Teilzeit als Projektmanagerin. Kollegen im Unternehmen erinnern sich auch an ihre beiden Söhne, die häufig bei Betriebsfeiern dabei gewesen waren.

Opfer sterben bei „Oster-Picknick“

Der mutmaßliche Täter lebte laut spanischer Medien dagegen bereits seit längerem auf Teneriffa. Kontakt nach Deutschland bestand aber offenbar weiter. Am vergangenen Montag sollen Silvia H. und ihre beiden Söhne zu Besuch auf der kanarischen Insel eingetroffen sein, schreibt „ El Pais“, Spaniens größte Tageszeitung. Am Folgetag ereignete sich dann das Verbrechen.

Nach bisheriger Rekonstruktion der Behörden soll Thomas H. seine Gäste am Morgen zum Oster-Picknick an den Berg Taucho eingeladen haben. Jener befindet sich im südwestlichen Teil der Insel, unweit des Örtchen Adeje. Die Behörden werfen Thomas H. vor, letztlich in einer Höhle auf Silvia H. und auf den wahrscheinlich unter Schock stehenden älteren Sohn eingeschlagen und beide getötet zu haben. Der jüngere Sohn konnte währenddessen aus der Höhle fliehen. Anschließend irrte der Sechsjährige offenbar fünf Stunden lang durch die Wildnis, ehe er schließlich entkräftet von Wanderer gefunden wurde.

Mutmaßlicher Täter in Wohnhaus festgenommen

Die alarmierte Polizei nahm Thomas H. noch am selben Tag in seiner Wohnung fest. Der 43-Jährige soll vor dem Zugriff geschlafen haben und wiedersetzte sich der Verhaftung. Bei ersten forensischen Untersuchungen seien Spuren eines Kampfes am Körper des Verdächtigen festgestellt worden, teilten die spanischen Behörden mit. Die beiden Opfer wurden am Dienstagabend bei einer groß angelegten Suche in der dünn besiedelten Bergregion gefunden – zwischen den beiden Schluchten „ El Burro“ und „El Infierno“. Sie werden derzeit in der Gerichtsmedizin untersucht.

Die Odyssee des überlebenden Sechsjährigen endete vorerst in gerichtlicher Obhut, weil keine weiteren Verwandten auf der Insel wohnten. Der Junge wurde von einer ehemals aus den Niederlanden stammenden Migrantin mit vereinzelten Deutsch-Kenntnissen aufgenommen und betreut. Am Freitag trafen dann seine Großeltern auf Teneriffa ein und konnten das Kind mit nach Hause nehmen. Ob und wann der mutmaßliche Täter nach Deutschland überstellt wird, ist bisher unklar.

Spanische Zeitungen zeigen falsches Foto

Die umfangreiche Berichten auch in spanischen Boulevardmedien in den vergangenen Tagen wurden unterdessen einer Familie aus Traunstein ( Oberbayern) zum Verhängnis. Wie der Bayrische Rundfunk berichtet, hätten einige Zeitungen ein Facebook-Foto der Traunsteiner Familie im Zusammenhang mit dem Verbrechen verwendet – weil der Vater zufällig den selben Vor- und Nachnamen des mutmaßlichen Täters hat.

Wie das Opfer der Verwechslung berichtet, sei die Familie in der Folge im Internet wüst beschimpft worden – vor allem von Kommentatoren aus Spanien. Die Traunsteiner erwägen nun eine Klage gegen die spanischen Medien, wegen widerrechtlicher Nutzung ihrer Privatfotos.

Von Matthias Puppe