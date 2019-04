Leipzig

Die hohe Waldbrandgefahr zwingt diverse Gemeinden rund um Leipzig dazu, die traditionellen Osterfeuer abzusagen. Im Landkreis Nordsachsens, wo teilweise bereits die höchste Waldbrandstufe 5 gilt, zogen mehrere Kommunen die Reißleine. So untersagte Bad Düben am Donnerstag sämtliche Osterfeuer, auch jene, die bereits durch die Stadtverwaltung genehmigt wurden. Bereits am Mittwoch hatte Eilenburg alle Osterfeuer abgesagt.

Auch Taucha hat seine Genehmigungen für Osterfeuer zurückgezogen. Nur die beiden bedeutendsten Brauchtumsfeuer am Gründonnerstag seien unter strenger Feuerwehraufsicht erlaubt. Die Stadt Schkeuditz verschärfte ihre Auflagen. Hier dürfen nur Osterfeuer entzündet werden, die bis zu einem Meter Durchmesser und einen Meter Höhe haben, hieß es am Mittwoch.

Weitere Osterfeuer könnten abgesagt werden

Wegen der anhaltenden Trockenheit – am Wochenende werden Temperaturen von über 20 Grad erwartet – könnten weitere Absagen folgen. In Naunhof (Kreis Leipzig) wartet die Stadt mit einer endgültigen Entscheidung noch ab. Hier sind Lagerfeuer ab Waldbrandstufe 3 verboten, auch wenn diese zuvor genehmigt wurden. Das Feuer ist hier für Sonnabend geplant.

Die Warnstufe 3 galt am Donnerstagmorgen für den gesamten Freistaat. In den nördlichen Regionen Sachsens galten teilweise auch die Stufen 4 und 5, wie auf der Karte des Staatsbetriebs Sachsenforst zu sehen war.

Die Waldbrandgefahr lag am Gründonnerstag in vielen Teilen Sachsens auf Stufe 3. Im Norden des Freistaats ist sie am höchsten. Quelle: staatsbetrieb sachsenforst

In den Städten Grimma und Borna sollen die Feuer nach derzeitigem Stand stattfinden. Wurzen möchte sich mit derlei Eventualitäten gar nicht erst herumschlagen. „Wir sind da sehr streng“, sagt Stadtsprecherin Cornelia Hanspach. „In Wurzen und seinen Ortsteilen gibt es gar keine genehmigten Feuer“.

Funkenflug kann Waldbrände auslösen

Der Sachsenforst mahnt zur besonderen Vorsicht bei den traditionellen Osterfeuern. Bereits leichter Funkenflug oder heiße Aschereste könnten Waldbrände auslösen, teilte der Staatsbetrieb am Mittwoch mit. Die sächsischen Wälder seien nach dem Rekordsommer 2018 im Ausnahmezustand, erklärte Sachsenforst-Präsident Utz Hempfling. Es gebe sehr viel brennbares Material. Im Wald und bis zu 100 Meter Entfernung sei der Umgang mit offenem Feuer in Sachsen ganzjährig verboten.

Von Anna Flora Schade und Robert Nößler