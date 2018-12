4500 Menschen arbeiten in Sachsen im Bergbau. Die Zahl wird in den nächsten Jahren sinken, wenn die Förderung in den Braunkohletagebauen endet. Und doch haben Bergleute im Freistaat Chancen auf einen Job – das sagt Oberberghauptmann Bernhard Cramer und verweist auf Stellen in der Bergsicherung oder der Sanierung.