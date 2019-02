Leipzig

Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper ( SPD) und Sachsens-Anhalts Justizministerin Anne-Marie Keding ( CDU) haben sich enttäuscht über die Vergabe des „Forums Recht“ nach Leipzig geäußert. Beide hätten vielmehr Magdeburg als zweiten Standort für das Justizmuseum favorisiert, berichtet MDR Aktuell am Donnerstag.

Der Radiosender zitiert Trümper mit den Worten, das vor 1000 Jahren aufgestellte Magdeburger Stadtrecht habe erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Rechtsgeschichte ausgeübt und sei deshalb noch heute in Krakau, Vilnius, Minsk oder Wrocław ein Begriff. Justizministerin Keding pflichtete Trümper bei, denn „ Leipzig hat zwar mit dem Bundesgerichtshof einen Anknüpfungspunkt, aber Magdeburg ist im osteuropäischen Raum sehr viel bekannter für die Rechtsgeschichte“, so die Unionspolitikerin.

In der vergangenen Woche hatte der Bundestag mit Stimmen von CDU/ CSU, SPD, FDP und Grünen entschieden, in Karlsruhe ein Informations- und Dokumentationszentrums zur Deutschen Rechtsgeschichte aufzubauen. Als Nebenstandort in den Neuen Bundesländern wurde Leipzig ausgewählt. Im Vorfeld hatte sich zudem Weimar Hoffnung auf eine Ansiedlung gemacht.

Als Vorbild für das neue Bundesmuseum gelten das „Museum of Human Rights“ im kanadischen Winnipeg und das „Derechos Humanos“ in Santiago de Chile. Während sich das Haus in Kanada mit der Gesichte der Menschenrechte im Land befasst, steht in Chile die Militärdiktatur unter Augusto Pinochet im Mittelpunkt. Beide Ausstellungen wurden in imposanten Neubauten untergebracht.

Von Matthias Puppe