Türkei-Reisen nehmen langsam wieder zu

Leipzig. Zwei Jahre nach dem schweren Anschlag auf eine deutsche Reisegruppe in Istanbul steigen die Nachfragen nach Urlaubsreisen in die Türkei wieder an. „Seit diesen Sommer geht es wieder aufwärts“, sagt Mario Krug von LMX Touristik. Insbesondere Reisen an die Türkische Ägäis und Riviera seien gefragt, so Krug, der auch Chef des Werbevereins Urlaubsmarkt am Flughafen Leipzig/Halle ist.

Das bestätigt auch Flughafen-Sprecher Uwe Schuhart. Seit dem Sommer 2017 gebe es einen Anstieg. Mit insgesamt 257 000 Passagieren von Januar bis November habe man aber immer noch einen Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu verzeichnen. Der falle mit minus 13 Prozent allerdings deutlich geringer aus als im Jahr davor – 2016 brachen die Zahlen um 37 Prozent ein, nachdem sie 2015 um 4,1 Prozent auf insgesamt 467 000 Passagiere in die Höhe geschnellt waren. Die Türkei war 2015 das beliebteste Reiseziel ab Leipzig.

Am 12. Januar 2016 sprengte sich in Istanbul ein Selbstmordattentäter in der Nähe der Blauen Moschee in die Luft und riss zwölf Deutsche in den Tod, darunter eine Frau aus Leipzig und zwei Männer aus Dresden. Sie waren mit einer Reisegruppe unterwegs. Die türkischen Behörden identifizierten den Attentäter als den 1988 in Saudi-Arabien geborenen Syrer Nabil Fadli. Er soll im Auftrag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gehandelt haben. Das für gestern erwartete Urteil gegen Beschuldigte wurden verschoben. Der Prozess soll am 24. Januar fortgesetzt werden. Der Grund für die unerwartete Fortsetzung des Verfahrens ist der Austausch der Richter und der Beisitzer. Unklar ist, warum die Richter kurz vor Abschluss des Verfahrens ausgewechselt wurden. Angeklagt sind 26 mutmaßliche Helfer Fadlis. Die Staatsanwaltschaft fordert für drei der Beschuldigten lebenslange Haft. Ein weiterer Angeklagter soll wegen Mitgliedschaft in der Terrormiliz IS für bis zu 15 Jahre ins Gefängnis. Für die restlichen Angeklagten werden Freisprüche erwartet – aus Mangel an Beweisen. Der eigentliche Auftraggeber – ein hochrangiger IS-Mann – sei flüchtig, heißt es.

André Franke, der bei dem Selbstmordanschlag in der türkischen Metropole seine Mutter aus dem Leipziger Ortsteil Engelsdorf verloren hat, forderte gestern mehr Unterstützung der deutschen Behörden. Es sei für die Opferfamilien so gut wie unmöglich, den Prozess gegen die mutmaßlichen Unterstützer des Selbstmordattentäters in Istanbul persönlich zu verfolgen. „Ich bin darauf angewiesen, dass mich da jemand unterstützt“. Es müsse jemand da sein, der sage, „ich kümmere mich und gebe das dann entsprechend an die Betroffenen weiter“. Auch wünsche er sich, dass vonseiten der deutschen Behörden mehr für das Gedenken an die Opfer getan werde.

Die Urlaubslust der Deutschen trübte neben den Terroranschläge auch der Putsch-Versuch, in dessen Folge Zehntausende Regimekritiker verhaftet wurden, darunter auch deutsche Staatsangehörige. Verlebten 2015 noch rund 5,6 Millionen deutsche Urlauber ihre Ferien in der Türkei, waren es im folgenden Jahr nur noch 2,8 Millionen. Laut einem Sprecher von Turkish Airlines stieg das Passagieraufkommen der Fluggesellschaft von Januar bis November 2017 um 7,2 Prozent auf 63,1 Millionen gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zahlen für das Aufkommen von Deutschland in die Türkei konnte er nicht nennen.

Mario Krug von LMX Touristik wertet den jüngsten Besuch des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu im niedersächsischen Goslar an diesem Wochenende und dessen Aussage, die Zusammenarbeit mit Deutschland wieder zu verstärken, als positives Zeichen. Sicher sei man vom Boomjahr 2015 weit entfernt, so Krug. Aber für viele Kunden – insbesondere für Familien mit Kindern – bliebe die Türkei weiterhin eine preiswerte Alternative, zumal sich Urlaub in Spanien oder Griechenland 2016 und 2017 stark verteuert habe.

