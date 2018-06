Leipzig/Istanbul

Der Lauf ist nahezu atemberaubend. Über einen kräftigen Aufwind freut sich derzeit die Fluggesellschaft Turkish Airlines – auch dank der Verbindung Leipzig–Istanbul. Nachdem das Unternehmen im ersten Quartal die Passagierzahlen um 29 Prozent auf rund 17 Millionen steigern konnte, setzte sich dieser Trend auch im April und Mai fort. Hier betrug das Plus 15 Prozent – für die ersten fünf Monate summiert sich dies auf mehr als 29 Millionen beförderte Passagiere. Bereits im Vorjahr kletterte dieser Wert um 9,3 Prozent auf fast 69 Millionen.

An dieser positiven Entwicklung hat der Airport Leipzig/Halle seinen Anteil. Denn seit 2012 verbindet Turkish Airlines den hiesigen Airport mit der 18-Millionen-Metropole Istanbul. Waren es im ersten Jahr noch knapp 25 000 Menschen, die die Maschinen der Fluggesellschaft nutzten, um an den Bosporus zu gelangen, sind es 2017 laut Statistischem Bundesamt fast 32 000 gewesen. Allerdings liegt dies noch unter dem bisherigen Spitzenwert von jeweils rund 38 000 in den Jahren 2014 und 2015. Grund für den Rückgang war ein Anschlag auf eine deutsche Reisegruppe in Istanbul vor zwei Jahren. Inzwischen zieht die Nachfrage nach Reisen an die Türkische Ägäis und Riviera laut Flughafen Leipzig/Halle wieder an – seit Sommer vorigen Jahres.

Nicht zuletzt dank des Engagements von Turkish Airlines, der laut eigenen Angaben zweitgrößten Fluggesellschaft Europas, die 304 Ziele in 122 Ländern anfliegt. „Keine andere Airline hat mehr Ziel-Länder zu bieten“, sagt Muhammed Fatih Durmaz stolz und fügt hinzu: „Istanbul punktet mit seiner geografischen Lage, was das Drehkreuz mit Strecken in alle Welt aufwertet“. Es „ist bei uns mit Blick auf die Flugzeit am effektivsten“.

Dabei baute das Unternehmen gleichzeitig die Verbindung von Leipzig nach Istanbul aus. Ab Mai 2012 war Leipzig zunächst vier Mal pro Woche das Ziel. Seitdem hat das Unternehmen die Verbindung auf sieben Flüge pro Woche aufgestockt. „Damit erreichen unsere Gäste aus Leipzig noch mehr Städte weltweit über unser weites Netzwerk an Destinationen“, erklärt die Airline auf Anfrage der LVZ. „Die Zahl der Passagiere hat sich im Laufe der Jahre gut entwickelt. Das aktuelle Flugprogramm ab Leipzig wird für die Sommersaison beibehalten.“ Und: Ein Ausbau für die Zukunft sei nicht ausgeschlossen. Ob weitere Standorte im Freistaat angedacht sind, ließ Turkish Airlines allerdings offen, betont aber: „Wir beobachten die positive wirtschaftliche Entwicklung der Metropolregion Mitteldeutschland sehr genau und prüfen kontinuierlich, ob daraus ein starker Anstieg der Nachfrage nach Verbindungen ab Leipzig resultiert“, wodurch eine Aufstockung der Flugfrequenz sinnvoll würde. Eines ist allerdings auf jeden Fall sicher: „Wir planen, Leipzig langfristig im Angebot beizubehalten.“ Dresden stehe derzeit aber nicht auf dem Programm.

Jedoch werden die Maschinen bald nicht mehr auf dem Atatürk-Flughafen landen, sondern auf dem derzeit im Bau befindlichen neuen Istanbuler Airport im Norden der Stadt – unweit vom Schwarzen Meer. Der erste Spatenstich erfolgte im Mai 2015. „Am 29. Oktober dieses Jahres wird er eröffnet“, ist Durmaz sicher. Damit wird das internationale Luftfahrtdrehkreuz Istanbul kräftig erweitert.

In die erste von vier vorgesehenen Bauphasen „flossen sechs Milliarden Euro“, erzählt Efe Bugra Cinar, Marketing-Spezialist des Airports. Ausgelegt ist der neue, wenn alle vorgesehenen Erweiterungsschritte Mitte der 2030er-Jahr umgesetzt sind, auf 200 Millionen Passagiere jährlich und wäre damit nach heutigen Prognosen der weltgrößte. Sechs Start- und Landebahnen wird es dann geben. Der erste Teil, der im Oktober mit zunächst drei Pisten den Betrieb aufnimmt, hat eine Kapazität von 90 Millionen Fluggästen. 50 000 Menschen haben hier dann einen neuen Job.

Die Großinvestition ist nötig geworden, weil immer mehr Menschen Istanbul ansteuern – als direktes Ziel oder als Umsteigeplatz. Allein im vorigen Jahr zählten die beiden Istanbuler Airports – neben dem innenstadtnahen „Atatürk“ gibt es noch den Sabiha-Gökcen-Flughafen im asiatischen Teil der Stadt – 95 Millionen Passagiere: Dieses Jahr rechnen die Türken mit 101 Millionen. „Atatürk“ wird ab Ende Oktober „nur“ noch für Privatjets, also verstärkt auch für Geschäftskunden, zur Verfügung stehen. Für sie sei das ideal, so Durmaz. „Immerhin bietet er Zugang zu einem Streckennetz mit Zielen in 114 Ländern Europas und 52 in Afrika.“

Das ist auch für die aus Leipzig kommenden Manager von Vorteil. Zumal: „Wir versuchen, ständig neue Kontakte mit deutschen Konzernen zu knüpfen“, betont Durmaz. Schließlich sei die Entwicklung der Geschäftskundensparte ein Schwerpunkt von Turkish Airlines.

Aber nicht nur das. Der Frachtbereich spielt ebenfalls eine große Rolle. So hat der Logistik-Riese DHL auf dem neuen Flughafen ein Hub eingerichtet. Gewiss sind Maschinen von dort oder dorthin auch nach beziehungsweise von Leipzig aus unterwegs. Immerhin betreibt DHL ja hier sein Drehkreuz seit Anfang 2008. Pro Tag werden in Schkeuditz durchschnittlich rund 2000 Tonnen Fracht umgeschlagen, täglich gibt es jeweils rund 60 Starts und Landungen.

Von Ulrich langer