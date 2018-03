Mehr als 5000 neue Grippefälle in Sachsen

Leipzig. Die Grippe hat Sachsen weiter fest im Griff. In nur einer Woche stieg die Zahl der registrierten Infektionen um 5084 auf 22.073 an. Die Zahl der tatsächlich Erkrankten liege weit höher, da nicht alle Fälle gemeldet werden und nicht alle Erkrankten zum Arzt gehen, teilt das Sozialministerium mit. 36 Menschen im Alter zwischen 50 und 94 Jahren starben an der Influenza. Zehn Opfer stammen aus der Stadt Chemnitz, je vier aus dem Vogtlandkreis und den Landkreisen Leipzig und Zwickau. Verschiedene Kreise berichteten über Influenza-Häufungen in Krankenhäusern und Seniorenheimen.

Für 34 Todesfälle waren Influenza-B-Viren verantwortlich. Fünf der an Influenza B Verstorbenen waren trivalent geimpft. Der in diesem Jahr bevorzugt verabreichte Dreifach-Impfstoff richtet sich nicht gegen den kursierenden B-Typ. Insgesamt sind in Sachsen von den erfassten Grippe-Infizierten 18.912 am B-Virus erkrankt.

Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin fällt die Grippe in diesem Jahr heftiger aus als im Vorjahr. Allein in der vergangenen Woche wurden 42.400 neue im Labor bestätigte Influenza-Fälle gemeldet. In der Woche davor waren es 38.700 neue Fälle. Insgesamt sind in dieser Saison damit 165.500 Menschen nachweislich an Grippe erkrankt. Im vergangenen Saison gab es bundesweit rund 50.000 bestätigte Fälle weniger, obwohl auch die Grippewelle 2016/2017 heftig ausfiel.

Bei 27.000 Menschen verlief die Erkrankung in diesem Winter so schwer, dass sie ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Bundesweit starben nachweislich 358 Patienten an der Grippe. Vorwiegend betroffen sind Menschen älter als 60 Jahre.

