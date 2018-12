Leipzig

Am kommenden Wochenende entscheidet sich in Hamburg, wer künftig den CDU-Vorsitz übernehmen wird. Bisher haben drei Kandidaten angekündigt, sich für die Nachfolge von Angela Merkel zur Wahl stellen zu wollen: Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn. 1001 Delegierte aus dem gesamten Bundesgebiet haben am Freitag noch einmal die Chance, die Positionen der Kandidaten zu hören, bevor sie anschließend über die Neubesetzung abstimmen.

Aus Sachsen werden 30 Delegierte ein Stimmrecht haben – darunter sind Führungspersönlichkeiten wie Ministerpräsident Michael Kretschmer oder Innenminister Roland Wöller, Bundestagsmitglieder wie Yvonne Magwas und Alexander Krauß, aber auch Vertreter aus den Landkreisen, wie beispielsweise der Plauener Lennart Schorch und der Lichtenauer Bürgermeister Andreas Graf.

Die LVZ hat alle 30 Delegierte gefragt, ob sie ihre Wahlentscheidungen bereits getroffen haben. Alle Rückmeldungen in unserer Bildergalerie.

Folgende sächsische Unionspolitiker haben am Freitag ein Stimmrecht:

Georg Ludwig von Breitenbuch (Landtagsabgeordneter), Alexander Dierks (Generalsekretär CDU Sachsen), Roland Ermer ( Kreisverband Bautzen), Thomas Feist ( Kreisverband Leipzig), Jörg Förster ( Kreisverband Bautzen), Matthias Grahl ( Kreisverband Bautzen), Andreas Graf (Bürgermeister Lichtenau), Heike Helbig ( Kreisverband Landkreis Leipzig), Peter Jahr (EU-Parlamentarier), Jan Löffler (Landtagsabgeordneter), Barbara Klepsch ( Sachsens Sozialministerin), Alexander Krauß (Bundestagsabgeordneter), Michael Kretschmer ( Sachsens Ministerpräsident), Thomas de Maizière (Bundestagsabgeordneter), Yvonne Magwas (Bundestagsabgeordnete), Carsten Michaelis ( Landkreis Zwickau), Roland Neubert ( Kreisverband Erzgebirge), Gerald Otto (Landtagsabgeordneter), Matthias Rößler (Präsident des Sächsischen Landtages), Markus Reichel (Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung der CDU), Thomas Schmidt (Landtagsabgeordneter), Lars Rohwer (Landtagsabgeordneter), Lennart Schorch ( Kreisverband Vogtland), Arnold Vaatz (Bundestagsabgeordneter), Bernhard Waldau ( Kreisverband Görlitz), Marco Wanderwitz (Bundestagsabgeordneter), Oliver Wehner (Landtagsabgeordneter), Michael Weickert (Stadtrat in Leipzig), Marian Wendt (Bundestagsabgeordneter), Roland Wöller ( Sachsens Innenminister).

Wie viele Delegierte ein Landesverband stellen darf, richtet sich nach der Größe und nach der Zahl der Zweitstimmen, die bei der vergangenen Bundestagswahl im Bundesland erzielt wurden.

Von Matthias Puppe