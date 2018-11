Leipzig

Was passiert eigentlich nach dem Tod? Eine Frage, die gern verdrängt wird, aber dennoch gerade ältere Menschen beschäftigt. Aus Anlass des Totensonntags hat die evangelische Nachrichtenagentur idea eine Umfrage dazu in Auftrag gegeben. Die Insa-Meinungsforscher aus Erfurt befragten 2070 Personen ab 18 Jahre dazu in ganz Deutschland.

Frauen glauben noch eher an Leben nach dem Tod

Klares Ergebnis: An ein Leben nach dem Tod in Himmel oder einer „Verdammnis“ in der Hölle glaubt nur eine Minderheit. Für jeden Zweiten steht fest: Nach dem Tod kommt nichts mehr. Immerhin: Frauen und jüngere Menschen haben etwas mehr Hoffnung auf ein „danach.“ So glauben 11 Prozent der Frauen an die ewige Existenz im Himmel, 16 Prozent glauben an eine Wiedergeburt. Männer sind skeptischer: Gerade mal sieben Prozent hoffen auf eine Himmelfahrt, nur 11 Prozent an die Reinkarnation.

Hoffnung auf weitere Existenz nimmt mit dem Alter ab

Matthias Pankau, Chefredakteur des Magazins idea, sagt etwas ernüchtert nach der Umfrage: „Der Himmel scheint ein Auslaufmodell zu sein.“ Immerhin überrascht ihn das Ergebnis in den Altersgruppen: Die größere Hoffnung auf die Ewigkeit liegt bei den Jüngeren. „Da hätte ich das Gegenteil erwartet“, sagt Pankau. So denkt laut Umfrage jeder Sechste der 18- bis 24-Jährigen, dass es ein Weiterleben im Himmel oder in der Hölle gibt – mit zunehmenden Alter nimmt diese Hoffnung rapide ab. Bei den 65-Jährigen glaubt das nur noch jeder 17. Auf eine wie auch immer geartete Wiedergeburt hofft dagegen altersübergreifend fast jeder Siebte.

Muslime und Freikirchler mit größter Hoffnung

Die Unterschiede zwischen Ost und West sind in der Umfrage nicht so gravierend, dennoch zeigt sich auch hier geringere konfessionelle Bindung der Ostdeutschen. Danach denken 55 Prozent im Osten, nach dem Tod sei alles vorbei. Im Westen ist der Glauben an ein ewiges Leben etwas größer – hier sehen 45 Prozent ein „Nichts“ nach dem Ableben. Doch selbst unter den Gläubigen ist die Skepsis groß: Jeder dritte Katholik und gut 40 Prozent der Protestanten glauben weder an Wiedergeburt oder ewiges Leben. Ausnahme: Nur 25 Prozent der Freikirchler und sieben Prozent der Muslime antworten „Nichts“ auf die Frage, was nach dem Tod passiert.

Jeder fünfte AfD-Wähler glaubt an Wiedergeburt

Interessant ist zudem die Umfrage-Auswertung nach Wählergruppen. Vor allem AfD-Wähler glauben danach an eine Wiedergeburt – fast jeder Fünfte hofft auf dieses Leben nach dem Tod.

Totensonntag Am letzten Sonntag vor der Adventszeit gedenken evangelische Christen traditionell in Deutschland ihrer Verstorbenen. Der sogenannte Totensonntag oder Ewigkeitssonntag geht auf König Friedrich Wilhelm III. von Preußen zurück, der diesen Gedenktag erstmal 1816 für das Ende des Kirchenjahres in Preußen bestimmte. An diesem Tag sollte unter anderem der vielen Gefallenen der Befreiungskriege 1813 bis 1815 gedacht werden, aber auch seine tiefe Trauer um die verstorbene Königin Luise 1810 bewegte den Monarch zu der Anordnung. Die anderen evangelischen Landeskirchen übernahmen die Bestimmung aus Preußen. Der Totensonntag ist als „stiller Tag“ in allen deutschen Bundesländern, so auch in Sachsen und Thüringen, besonders geschützt. Unter anderem sind Musikaufführungen in Gaststätten verboten, zum Teil sind sie aber auch nur begrenzt auf bestimmte Stunden des Sonntags. Aus den Reihen der Kirchen wird immer wieder gefordert, aus Rücksichtnahme auf den Totensonntag mit der Weihnachtsbeleuchtung und den Weihnachtsmärkten erst in der Woche vor dem 1. Advent zu beginnen.

Von Olaf Majer