Metapher für die Flüchtlingskrise - Umstrittenes Kunstwerk: „Trojanisches Pferd“ in Dresden präsentiert

Es ist 500 Kilo schwer, fünf Meter hoch und soll eine „kunstvolle Metapher für die Situation in unserem Land“ sein. Vor dem Kulturpalast in Dresdens Stadtzentrum steht seit Freitagabend das umstrittene Kunstwerk „Trojanisches Pferd“ - bis zum Montag. Es stammt vom Verein „ProMitsprache“, einer Gruppe von Bürgern, die Kritik an der Zuwanderung von Flüchtlingen übt.

„Der Mythos vom "Trojanischen Pferd" schien uns ein passendes Mahnen für das, was uns bewegt und Sorgen macht“, teilte der Verein mit. Im Kampf um Troja versteckten sich griechische Soldaten dem Mythos nach in einem hölzernen Pferd, das Einwohner Trojas in ihre gesicherte Stadt holten. Auf diese Weise gelang es den Griechen, Troja zu zerstören.

Der Verein Atticus, der sich nach eigenen Angaben unter anderem für ein weltoffenes und vielfältiges Dresden einsetzt, kritisierte das Kunstwerk als „schleichenden Angriff auf die Grundwerte unserer Demokratie unter der Bemäntelung von Heimat- und Freiheitsliebe.“

In Dresden hatte im Vorjahr schon ein Kunstwerk zur Flüchtlingskrise für Kontroversen gesorgt: Das „Monument“ des Deutsch-Syrers Manaf Halbouni, das aus senkrecht stehenden Schrottbussen bestand. Es sollte als Mahnmal gegen Krieg und Terror an drei im syrischen Aleppo zum Schutz vor Heckenschützen aufgestellte Busse erinnern.

Von LVZ