Schleenhain

Im Tagebau Vereinigtes Schleenhain südlich von Leipzig und zwei weiteren Braunkohle-Abbaugebieten haben am Montagmorgen Umweltaktivisten Bagger besetzt und somit die Arbeiten gestoppt.

„Mit zivilem Ungehorsam protestieren wir in den Gruben gegen den Abschlussbericht der Kohlekommission und für den sofortigen Kohleausstieg“, teilte die Aktionsgruppe „Ende Gelände“ mit. „In Schleenhain wird der Bagger seit 5 Uhr blockiert“, sagte Nike Mahlhaus, Sprecherin der Gruppe.

17 Kohlegegner aus ganz Deutschland halten Bagger besetzt

17 Kohlegegner aus ganz Deutschland halten den Bagger aktuell besetzt. Geplant ist der Protest bis 18 Uhr. Die Aktivisten haben mehrere Transparente am Bagger entrollt, auf denen sie den sofortigen Kohleausstieg fordern.

Umweltschützer haben am Montagmorgen einen Bagger im Tagebau Schleenhain bei Leipzig besetzt. Sie fordern den sofortigen Kohleausstieg.

Vor dem Gelände der Mibrag an der B176 hat sich eine Hand voll Umweltschützer zu einer kleinen Mahnwache versammelt. Dabei ist auch Jonas aus Leipzig. „Wir solidarisieren uns mit den Menschen in den Dörfern, die abgebaggert werden sollen“, sagt er.

Weitere Aktionen haben die Umweltschützer in Jänschwalde und in Welzow-Süd in Brandenburg gestartet. Die Braunkohleunternehmen und die Polizei seien informiert worden, hieß es. Die Proteste sind zunächst bis in die Abendstunden vorgesehen.

„Die Kohlekommission hat die Menschen in den bedrohen Dörfern im Stich gelassen. Die Konzerne bekommen Geld für nichts, aber für die Dörfer gibt es keine Sicherheit. Wir haben heute die Bagger besetzt, damit sie sich nicht weiter in Richtung Proschim und Pödelwitz fressen. Wir fordern den sofortigen Kohleausstieg, damit alle Dörfer bleiben: in der Lausitz, im Leipziger Land und im Rheinland“, sagte Mahlhaus weiter.

Der Vorschlag der Kohlekommission sieht einen Ausstieg aus der Kohle erst 2038 vor. Einen genauen Ausstiegspfad für die Kohlekraftwerke im Osten Deutschland gibt es noch nicht. Somit ist bisher nicht klar, ob die von Abbaggerung bedrohten Dörfer erhalten bleiben können.

Von mro/ Kathrin Haase