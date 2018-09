Leipzig

In Sachsen hat am Samstag eine Unterschriftenaktion zur Einführung der Gesamtschule begonnen. Mindestens 40.000 Unterschriften müssten zusammenkommen, damit der Volksantrag und der Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht werden können, teilte das Bündnis „Gemeinschaftsschule in Sachsen - Länger gemeinsam Lernen“ in Dresden als Initiator mit. Ziel des Bündnisses sei es, den Kindern ein gemeinsames Lernen auch nach der vierten Klasse zu ermöglichen.

Auftaktveranstaltungen der Kampagne gab es am Samstag in Dresden, Chemnitz, Leipzig und Pirna. Die Gemeinschaftsschule soll nach einem Gesetzentwurf der Initiative als zusätzliche Schulart eingeführt werden. Würde der Landtag den Antrag ablehnen, dann könnten die Initiatoren einen Volksentscheid anstreben. Dafür würden dann aber 450.000 Unterschriften benötigt.

Gemeinschaftliches Lernen ist in Sachsen bisher nur an einigen privaten Schulen möglich. In der Regel werden die Kinder nach der vierjährigen Grundschule getrennt und an Oberschulen und Gymnasien weiter unterrichtet.

Leipzigs OB Jung Erstunterzeichner

Zu den Erstunterzeichnern der Kampagne gehören Sachsens stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister, Martin Dulig, Wissenschafts- und Kunstministerin Eva-Maria Stange (beide SPD), DGB-Chef Markus Schlimbach sowie die Oberbürgermeister von Leipzig und Zwickau, Burkhard Jung und Pia Findeiß (beide SPD).

Die sächsische CDU sieht die Kampagne kritisch. Kultusminister Christian Piwarz (CDU) erteilte dem Begehren bereits eine Absage. Laut einer Emnid-Studie befürworten aber etwa zwei Drittel der sächsischen Bevölkerung die Idee der Gemeinschaftsschule.

Unterschriftenbüros eingerichtet

Für die Sammlung wurden eine Reihe von Unterschriftenbüros eingerichtet, von denen aus die offiziellen Bögen verteilt und wieder eingesammelt werden. Berechtigt zur Unterschrift ist jede im Freistaat Sachsen wahlberechtigte Person, die mindestens seit drei Monaten mit Hauptwohnsitz in Sachsen gemeldet ist.

Das Bündnis „Gemeinschaftsschule in Sachsen - Länger gemeinsam Lernen“ ist nach eigenen Angaben auf Initiative des Vereins „Gemeinsam länger lernen in Sachsen e.V.“ entstanden. Es wird von Einzelpersonen sowie 20 Institutionen getragen.

Von LVZ