Mitteldeutschland Oberverwaltungsgericht Bautzen - Colditz unterliegt im Schulstreit gegen Grimma Dem Neubau einer Oberschule im Grimmaer Ortsteil Böhlen steht nichts mehr im Wege. Das Oberverwaltungsgericht in Bautzen erklärte den Bebauungsplan für das Vorhaben für rechtmäßig. Colditz wollte den Bau mit einer Klage verhindern.

Der Schulstreit zwischen Grimma und Colditz beschäftigte am Mittwoch die fünf Richter des 1. Senats am Oberverwaltungsgerichts in Bautzen. Quelle: Haig Latchinian