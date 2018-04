Ostritz -

Mit mehreren Aktionen soll in der ostsächsischen Stadt Ostritz ab Freitagabend gegen Rechtsextremismus protestiert werden. Anlass ist das von einem NPD-Funktionär angemeldete Festival „Schild & Schwert“ auf einem Privatgelände direkt an der deutsch-polnischen Grenze. Dazu werden bis zu 1000 Rechtsextreme aus ganz Deutschland, Polen und Tschechien erwartet.

Kretschmer eröffnet Friedensfest

Die Stadt Ostritz hält bis zum Sonntag mit einem Friedensfest dagegen. Es wird am Freitagabend im Beisein des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) eröffnet, der aus dem nahegelegenen Görlitz stammt und Schirmherr des Festes ist.

Radeln gegen Rechts

Zwei Abgeordnete der Linken im Landtag haben Kundgebungen angemeldet. Der DGB Ostsachsen organisiert unter dem Slogan „Radeln gegen Rechts - für Demokratie und Vielfalt“ Fahrradtouren von Zittau und Görlitz nach Ostritz. Die Polizei hat Kontrollen angekündigt und will Zusammenstöße von Neonazis und Gegendemonstranten verhindern.

Ausnahmezustand in Ostritz

Schon auf den Straßen von Görlitz beziehungsweise Zittau in das kleine Städtchen an der Neiße sollen Fahrzeuge überprüft werden. Zudem begleiten Beamte Züge, in denen Teilnehmer am Festival und den Protestveranstaltungen anreisen. Ostritz mit seinen knapp 2400 Einwohnern sieht sich in einem Ausnahmezustand.

