Leipzig

Vertreter von Behörden und Medien in Sachsen haben für eine bessere Zusammenarbeit von Polizei und Journalisten plädiert. Es werde immer schwieriger, über rechte Demonstrationen zu berichten, schilderten laut einer Mitteilung Reporter am Samstag bei einem Podium der Tagung des Deutschen Journalistenverbandes (DJV) in Leipzig. Daran nahmen unter anderen Social Media-Experten der sächsischen Polizei und des Innenministeriums und Marcus Engert vom Portal BuzzFeed teil. Entscheidend sei, sich in den aufgeladenen Situationen nicht von Emotionen mitreißen zu lassen, mahnte die Runde.

Für DJV-Landesvorsitzende Ine Dippmann ist die Frage der Medienbildung entscheidend. „Wir müssen noch besser erklären, wie Journalismus und Recherche funktionieren.“ Bei allem Verständnis für Kollegen, die undercover in Demonstrationen von Rechtsradikalen arbeiten, betonte sie: „Wir Journalisten sind die vierte Gewalt. Wir müssen sichtbar sein.“

dpa