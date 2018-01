Verbandschef sieht närrisches Brauchtum in Sachsen in Gefahr

Dresden. Elferratssitzungen, Kostümbälle und Umzüge – Sachsens Karnevalisten rüsten für den Höhepunkt der fünften Jahreszeit. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, ergab eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa. In einigen Orten ist das närrische Treiben schon in vollem Gange. Landesweit gibt es dem Verband Sächsischer Carneval zufolge 179 Vereine mit rund 25.000 Karnevalisten. Die Zahl stagniere, sagt der Präsident des Verbandes, Jörg Weiser. Er sorgt sich um den Erhalt des karnevalistischen Brauchtums in Sachsen.

"Wir müssen aufpassen, dass uns das rund 300-jährige karnevalistische Brauchtum nicht abhanden kommt", sagt Weiser. Zum Karneval gehöre das gesprochene Wort - die Büttenreden und Sketche - der Tanz und der Gesang. Neue Vorstandsmitglieder in vielen Karnevalsvereinen neigten jetzt dazu, diese "alte Zöpfe abzuschneiden". Eine Kostümparty sei jedoch kein Karneval. "Das hat mit Brauchtumspflege nichts mehr zu tun." Sollte das Finanzamt aufmerksam werden, könne das für die Vereine auch finanzielle Folgen haben, warnt Weiser. Nun sollen Workshops die neuen Vorstandsmitglieder karnevalistisch fit machen.

"Da ist vieles Theorie", sagt der Chef des Radeburger Carnevals Clubs, Olaf Häßlich. Jeder Karnevalsklub habe einen eigenen Stil. Denn bei allem Spaß gelte auch: "Wir müssen unsere Eintrittskarten verkaufen." Die Karnevalsveranstaltungen jedes Jahr finanziell zu stemmen, sei nicht einfach.

Große Umzüge geplant

Auf dem Programm des Rabu, wie der Radeburger Karneval auch genannt wird, stehen zwölf Veranstaltungen. Es wird schon fleißig gefeiert. "Heiße Nächte in Rabu", lautet das diesjährige Motto. An diesem Wochenende geht der Schlafmützenball über die Bühne. Ausverkauft. Höhepunkt ist das Wochenende vor dem Rosenmontag, wenn den Marktplatz ein Festzelt überdacht. Zu zwei Veranstaltungen werden jeweils rund 3000 Karnevalisten erwartet. An dem Sonntag gibt es den großen Umzug, ein rund zweistündiges Spektakel mit rund 70 Festwagen. Alljährlich säumen dann Zehntausende Zuschauer die Straßenränder, die aus Dresden, Großenhain, Pirna und sogar aus Westdeutschland anreisen.

Große Karnevalsumzüge gibt es zudem unter anderem auch in Pegau, Groitzsch (beide Kreis Leipzig), Leipzig, Eilenburg (Nordsachsen), Schirgiswalde, Wittichenau (beide Kreis Bautzen) und in Plauen im Vogtland.

In Plauen ist es in diesem Jahr der 24. Umzug. "Er ist in den vergangenen Jahren immer mehr gewachsen", sagt der Präsident des Vereins Vogtländischer Carnevalisten (VVC), Joachim Kriester. Die Menschen kämen mittlerweile auch aus Oberfranken und Thüringen, um den Umzug in der Vogtlandstadt zu sehen. Rund 70 Prunkwagen werden dabei sein. Wenn der Umzug nach rund eineinhalb Stunden zu Ende sein wird, gibt es auf dem Altmarkt noch ein Bühnenprogramm. Die 13 Karnevalsvereine aus der Region, die sich unter dem Dach des VVC zusammengeschlossen haben, planen laut Kriester in diesem Jahr rund 43 Veranstaltungen. An diesem Wochenende gehe es los.

10.000 Karnevalisten in Leipzig erwartet

Von der allgemein angespannten Sicherheitslage haben sich die Karnevalisten bis jetzt offensichtlich nicht die Stimmung trüben lassen. In Leipzig etwa steht der Umzug ganz bewusst unter dem Motto: "Wir feiern bunt in Leipzigs Herzen – das lassen wir uns nicht verscherzen." Das 19. Mal ziehen die Karnevalisten durch die Innenstadt vor das Rathaus. Der Präsident der Förderkomitees Leipziger Karneval, Steffen Hoffmann, hofft wie im vergangenen Jahr wieder auf rund 10.000 Karnevalisten als Zuschauer.

Sicherheitsabsprachen mit Polizei, Sicherheits- und Rettungsdiensten sowie Behörden habe es in den vergangenen Jahren auch gegeben, sagt er. Da gebe es nichts Neues. Karneval-Verbandschef Weiser hat dennoch den Eindruck, dass bei der Sicherheit jetzt genauer hingesehen wird. "Früher wurden manche Veranstaltungen einfach nur angemeldet. Fertig. Jetzt gibt es meist Besprechungen mit allen Beteiligten."

Von Ralf Hübner