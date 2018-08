Chemnitz

Der nach einer tödlichen Messerattacke in Chemnitz festgenommene Iraker hätte nach Ansicht des Verwaltungsgerichts Chemnitz bereits im Mai 2016 abgeschoben werden können. Eine Abschiebung nach Bulgarien wäre zulässig gewesen, teilte das Verwaltungsgericht Chemnitz am Freitag mit. Die Abschiebung sei in der Folgezeit aber nicht vollzogen worden, weshalb die Überstellungsfrist von sechs Monaten abgelaufen war. Zuerst hatten „Welt“ und „Nürnberger Nachrichten“ berichtet. Der 22-jährige Yousif A. sollte nach Bulgarien abgeschoben werden, weil er dort zunächst als Asylbewerber registriert worden war.

Vier Verfahren anhängig

Insgesamt sind beim Verwaltungsgericht Chemnitz nach Angaben des Gerichtssprechers vier Verfahren zu dem Iraker anhängig gewesen. Zunächst hatte sich der Mann gegen einen abgelehnten Asylantrag des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) gewehrt. Danach sollte er nach Bulgarien abgeschoben werden, weil er dort zuerst registriert war und das Land deshalb zuständig war. Dagegen wehrte sich der Mann erfolglos vor Gericht mit einstweiligem Rechtsschutz und einem Hauptverfahren. Das Gericht hielt die Abschiebung für zulässig. In der Folge sei die Abschiebung aber nicht vollzogen worden, so der Gerichtssprecher. Das hätte nach seinen Worten die zuständige Ausländerbehörde in Sachsen veranlassen müssen.

Iraker wehrte sich erfolgreich vor Gericht

In der Folge musste das Bamf erneut entscheiden, weil nun die Zuständigkeit auf die Bundesrepublik übergegangen war. Das Bamf lehnte den Asylantrag laut dem Chemnitzer Gerichtssprecher wieder ab. Dieses Mal war die Begründung, dass der Mann in Bulgarien bereits ein Asylverfahren erfolgreich abgeschlossen hatte. Dagegen wehrte sich der mutmaßliche Täter erfolgreich vor Gericht in einem Eil- und einem Hauptverfahren. Grund für die Ablehnung war laut dem Justizsprecher, dass das Bamf nicht nachweisen konnte, dass das Verfahren bereits in Bulgarien abgeschlossen war.

In Chemnitz war es nach dem gewaltsamen Tod eines Deutschen und der Festnahme zweier Ausländer als Tatverdächtige zu Demonstrationen und Ausschreitungen gewaltbereiter Neonazis mit Attacken gegen Ausländer gekommen.

Von LVZ